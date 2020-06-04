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Капитальные инвестиции в Украине упали на треть — Госстат

Капитальные инвестиции в Украине упали на треть — Госстат

Объем капитальных инвестиций в Украине в первом квартале года уменьшился на 35,5% и составляет 76,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В расчете на одного человека инвестиции составляли 1837,5 гривен. Индекс капитальных инвестиций в жилищное строительство уменьшился на 14%.

73,2% инвестиций, которые были привлечены в январе-марте 2020 года, составляли собственные средства предприятий и организаций, 7,6% — средства населения на строительство жилья, 7,1% — кредиты банков и другие займы, 4,9% — средства местных бюджетов, 2,5% — средства государственного бюджета, 0,7% — средства иностранных инвесторов, 4,0% — другие источники финансирования.

Напомним, по данным Госстата, в 2019 году в экономику Украины было привлечено 584,45 млрд грн капитальных инвестиций, что на 11,0% больше, чем в 2018 году.

По материалам Економічна Правда
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