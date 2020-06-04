В Китае создали долговечный аккумулятор для Tesla

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Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL) разработал для электромобилей Tesla новую аккумуляторную батарею, рассчитанную на суммарный пробег почти в два миллиона километров, или на 16 лет службы.
Об этом рассказал глава компании Чжэн Юцунь, пишет Bloomberg.
Сейчас нынешние устройства позволяют преодолеть только 150 тысяч километров.
Стоимость новых аккумуляторов будет всего на 10 процентов выше. Однако новая батарея существенно упростит и удешевит эксплуатацию электрокара. По словам Чжэн Юцуня, новый вид батарей можно будет использовать повторно в другом транспортном средстве.
Отмечается, что соглашение между Tesla и CATL было подписано еще в феврале. Сейчас в Tesla используются батареи производства Panasonic и LG.
Производство новой батареи, скорее всего, начнется на фабрике Tesla в Шанхае, а устанавливать ее будут в электронный автомобиль Model 3.
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