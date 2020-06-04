В УЗ рассказали, когда запустят экспресс в "Борисполь"

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Поезд Kyiv Boryspil Express, курсирующий от Центрального железнодорожного вокзала города Киева до международного аэропорта “Борисполь”, заработает с 15 июня.
Об этом сообщил и. о. председателя правления АО “Укрзализныця” Иван Юрик в FACEBOOK.
“Что касается экспресса в Международный аэропорт Борисполь – на первом этапе мы частично восстанавливаем его курсирование с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки”, – написал Юрик.
Он добавил, что отныне экспресс будет делать остановку на железнодорожной станции “Выдубичи” в Киеве, реконструкцию которой Укрзализныця недавно завершила.
“Мы создали там обещанный транспортный хаб. Соединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен. Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать”, – отметил Юрик.
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