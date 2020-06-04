Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса

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В рамках пандемии по миру распространяется шесть разновидностей коронавируса нового типа. К такому выводу пришли американские эпидемиологи под руководством доцента Пенсильванского университета Пола Пленета, опубликовавшие результаты своей работы в понедельник, 8 июня, в издании bioRxiv.
В ходе исследования ученые проанализировали структуру 10,4 тыс. образцов коронавируса из разных регионов мира.
Как выяснилось, вирусы из групп СС256 и CC258 встречаются, в основном, в США, представители групп СС70 и CC225 – в Европе, а на территории Южной Америки распространяется “европейский” коронавирус из группы CC300.
Анализ позволил Пленету и его коллегам открыть несколько участков, структура которых мало изменилась за все время эпидемии.
Эти участки, как предполагают ученые, особенно важны для распространения SARS-CoV-2. Их изучение поможет создать лекарства и вакцины, которые могут действовать почти на все разновидности вируса.
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