0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Актуально
- 162 0

Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса

Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса

В рамках пандемии по миру распространяется шесть разновидностей коронавируса нового типа. К такому выводу пришли американские эпидемиологи под руководством доцента Пенсильванского университета Пола Пленета, опубликовавшие результаты своей работы в понедельник, 8 июня, в издании bioRxiv.

В ходе исследования ученые проанализировали структуру 10,4 тыс. образцов коронавируса из разных регионов мира.

Как выяснилось, вирусы из групп СС256 и CC258 встречаются, в основном, в США, представители групп СС70 и CC225 – в Европе, а на территории Южной Америки распространяется “европейский” коронавирус из группы CC300.

Анализ позволил Пленету и его коллегам открыть несколько участков, структура которых мало изменилась за все время эпидемии.

Эти участки, как предполагают ученые, особенно важны для распространения SARS-CoV-2. Их изучение поможет создать лекарства и вакцины, которые могут действовать почти на все разновидности вируса.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.