Ученые насчитали шесть разновидностей коронавируса

В рамках пандемии по миру распространяется шесть разновидностей коронавируса нового типа. К такому выводу пришли американские эпидемиологи под руководством доцента Пенсильванского университета Пола Пленета, опубликовавшие результаты своей работы в понедельник, 8 июня, в издании bioRxiv.

В ходе исследования ученые проанализировали структуру 10,4 тыс. образцов коронавируса из разных регионов мира.

Как выяснилось, вирусы из групп СС256 и CC258 встречаются, в основном, в США, представители групп СС70 и CC225 – в Европе, а на территории Южной Америки распространяется “европейский” коронавирус из группы CC300.

Анализ позволил Пленету и его коллегам открыть несколько участков, структура которых мало изменилась за все время эпидемии.

Эти участки, как предполагают ученые, особенно важны для распространения SARS-CoV-2. Их изучение поможет создать лекарства и вакцины, которые могут действовать почти на все разновидности вируса.