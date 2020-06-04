В мае этого года продажи электромобилей Tesla в Китае достигли рекордного уровня

Компания Tesla уверенно наращивает объём продаж своих электромобилей на рынке Китая. В мае этого года Tesla реализовала 11 095 электромобилей в Поднебесной, что является самым высоким показателем компании на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в апреле Tesla реализовала в стране только 3635 электромобилей. Таким образом, по сравнению с апрелем уровень продаж в мае подскочил более чем в три раза.

Этому способствовал не только постепенный выход Китая из карантина после преодоления пандемии коронавируса, но также и то, что Tesla объявила о значительном снижении розничных цен на свои электрокары для покупателей в США и Китае. Например, Tesla Model 3 в базовой комплектации теперь стоит $37 990 вместо $39 990, а Tesla Model S Long Range Plus можно приобрести за $74 990, тогда как прежде эта модель оценивалась в $79 990. Аналогичное снижение цен коснулось и некоторых других транспортных средств компании, благодаря чему удалось привлечь внимание покупателей.

Несмотря на растущий во всём мире экономический кризис и снижение в странах Европы, США и Китае объёмов выделяемых на покупку электромобилей субсидий, в первом квартале этого года Tesla сумела поставить 88 400 электромобилей, что на 40 % больше, чем 63 000 реализованных авто за аналогичный период прошлого года.