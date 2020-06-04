НБУ рассказал, на что обратить внимание при открытии депозита

Около 7% письменных обращений граждан в Национальный банк касаются именно отношений по депозитам. Поэтому мы подготовили разъяснения для клиентов банков, которые решили положить собственные средства на депозит.

Об этом сообщил регулятор на своем сайте.

Автоматическое продление срока депозита возможно только с вашего согласия.

Представим ситуацию: клиент открыл в банке депозит с конечной датой 24 августа. Из-за праздников он смог обратиться в банк лишь 25 августа. И тогда же узнал, что банк автоматически продлил его депозит. Ведь по условиям договора клиент должен был обратиться в банк в течение 5 дней до окончания срока депозита. Банк в таком случае не нарушил права клиента.

Однако автоматическое продление срока действия депозита возможно только, если клиент дал на это согласие: подписал договор с таким условием или поставил «галочку» в соответствующем поле в мобильном приложении. Мы рекомендуем банкам объяснять клиентам все условия получения услуги, в частности, что будет происходить после завершения срока действия депозита. Также рекомендуем действовать на опережение: заранее информировать клиента о завершении срока действия депозита и предлагать ему варианты дальнейших действий.

Если вы хотите иметь возможность досрочно снять средства с депозита в случае “форс-мажора”, это условие следует предусмотреть в договоре.

Представим еще одну ситуацию: клиент имеет депозит сроком 12 месяцев. Но из-за непредсказуемых обстоятельств средства понадобилась раньше. Клиент обращается в банк с просьбой забрать часть своих средств без процентов. Но, если такая возможность не предусмотрена в договоре, банк может отказать. Поэтому мы рекомендуем клиентам учитывать вышеупомянутое и в случае необходимости выбирать депозит, условиями которого предусмотрена возможность досрочно снимать средства. В то же время банкам рекомендуем рассматривать каждый случай отдельно и, по возможности, идти навстречу клиентам.

В договоре стоит предусмотреть четкие условия возврата депозита и возможные комиссии.

Клиент имеет депозит в банке в иностранной валюте. После завершения срока действия депозита он захотел перевести средства с депозита на текущий счет. Но узнал, что банк временно ввел комиссию на возврат валютных средств. В тарифах банка указано, что комиссия за снятие денег не распространяется на проценты и сумму вклада. То есть, если клиент захочет перевести средства на текущий счет после завершения срока депозита и снять наличными через кассу, комиссий быть не должно. Однако, чтобы избежать неожиданных ситуации, стоит настоять, чтобы в договоре предусматривались четкие условия возврата средств, возможные комиссии.

Как решить такие ситуации? Перед подписанием депозитного договора советуем внимательно его прочитать. Стоит тщательно изучить все условия, возможные нюансы и риски. Если в отношениях с банком все же возникла ситуация, в которой банк, по вашему мнению, нарушил условия договора и ваши права, напишите обращение на имя руководства финучреждения. Если банк отказывается идти навстречу и пренебрегает жалобой, следует обращаться в НБУ.

Кстати, вы можете получать больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Выгодную надбавку к проценту можно оформить в три шага.

Получить бонус к депозиту