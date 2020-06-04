Президент хочет провести аудит летних лагерей в Украине

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За прошедшее лето в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Каждый год в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.
Об этом говорилось на традиционном совещании под председательством Президента по предотвращению распространения COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.
“Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей”, – подчеркнул Владимир Зеленский.
Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что правительство уже разрешило работу баз отдыха и рассмотрит предложение президента по улучшению качества работы летних лагерей.
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