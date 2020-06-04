Правительство Испании планирует заработать 724 млн евро, введя налог на пластиковую упаковку

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Правительство Испании утвердило проект закона, который вводит новый налог на пластиковые отходы. Налог будет касаться производства, импорта или приобретения пластиковой упаковки, которая не используется повторно (одноразовой), из других стран Евросоюза для использования на испанском рынке.
Об этом сообщает El Pais со ссылкой на испанское Министерство экологического перехода.
Размер налога составит 0,45 евро на килограмм упаковки. По расчетам правительства, это позволит собирать ежегодно в бюджет около 724 млн евро.
Проект является частью мероприятий, инициированных Еврокомиссией для сокращения количества мусора, и может вступить в силу ориентировочно в первой половине 2021 года.
Подобный налог планируют ввести Италия и Великобритания.
Министр экологического перехода Тереза Рибера сделала ударение на «абсолютно непропорциональном, нерациональном и безответственном» использовании пластиковой упаковки.
Напомним, в марте 2019 года Европарламент одобрил закон, который предусматривает постепенный запрет в Евросоюзе одноразовых пластиковых изделий.
С 2021 года должны запретить пластиковые столовые приборы одноразового использования (вилки, ножи, ложки и палочки для еды, одноразовые пластиковые тарелки, пластиковые соломинки для напитков, ватные палочки, пищевые контейнеры и чашки из пенополистирола.
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