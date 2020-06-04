0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Правительство Испании планирует заработать 724 млн евро, введя налог на пластиковую упаковку

Правительство Испании планирует заработать 724 млн евро, введя налог на пластиковую упаковку

Правительство Испании утвердило проект закона, который вводит новый налог на пластиковые отходы. Налог будет касаться производства, импорта или приобретения пластиковой упаковки, которая не используется повторно (одноразовой), из других стран Евросоюза для использования на испанском рынке.

Об этом сообщает El Pais со ссылкой на испанское Министерство экологического перехода.

Размер налога составит 0,45 евро на килограмм упаковки. По расчетам правительства, это позволит собирать ежегодно в бюджет около 724 млн евро.

Проект является частью мероприятий, инициированных Еврокомиссией для сокращения количества мусора, и может вступить в силу ориентировочно в первой половине 2021 года.

Подобный налог планируют ввести Италия и Великобритания.

Министр экологического перехода Тереза Рибера сделала ударение на «абсолютно непропорциональном, нерациональном и безответственном» использовании пластиковой упаковки.

Напомним, в марте 2019 года Европарламент одобрил закон, который предусматривает постепенный запрет в Евросоюзе одноразовых пластиковых изделий.

С 2021 года должны запретить пластиковые столовые приборы одноразового использования (вилки, ножи, ложки и палочки для еды, одноразовые пластиковые тарелки, пластиковые соломинки для напитков, ватные палочки, пищевые контейнеры и чашки из пенополистирола.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.