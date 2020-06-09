Стал известен средний возраст жилого дома в Украине

Народный депутат из фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала о проблемах жилищного фонда. В частности, она подчеркнула, что новое жилье в Украине не превышает 2-3% от общего количества домов.

Об этом сообщает «Украина 24».

Читайте также: В Киеве хотят сносить хрущевки в трех районах

«Более 80% всего жилого фонда в Украине было построено до 80-х годов. Это огромная цифра, потому что средний возраст жилого дома в Украине составляет 46 лет. Мы можем увидеть, что после 2000 года вроде бы и развивается жилье в Украине, но новое жилье не превышает 2-3% от общего», – отметила нардеп.

По ее словам, в Украине жилой фонд имеет все признаки устаревшего жилого фонда.

«Плюс надо смотреть, какой же аварийный фонд, потому что аварийный фонд касается больше безопасности наших граждан и жителей таких домов. И именно аварийному фонду должны уделять больше внимания органы местного самоуправления, чтобы он первым шел на реконструкцию, реновацию, отселение и т.д.», – отметила Шуляк.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫