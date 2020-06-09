Стал известен средний возраст жилого дома в Украине

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Народный депутат из фракции «Слуга народа», заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказала о проблемах жилищного фонда. В частности, она подчеркнула, что новое жилье в Украине не превышает 2-3% от общего количества домов.
Об этом сообщает «Украина 24».
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«Более 80% всего жилого фонда в Украине было построено до 80-х годов. Это огромная цифра, потому что средний возраст жилого дома в Украине составляет 46 лет. Мы можем увидеть, что после 2000 года вроде бы и развивается жилье в Украине, но новое жилье не превышает 2-3% от общего», – отметила нардеп.
По ее словам, в Украине жилой фонд имеет все признаки устаревшего жилого фонда.
«Плюс надо смотреть, какой же аварийный фонд, потому что аварийный фонд касается больше безопасности наших граждан и жителей таких домов. И именно аварийному фонду должны уделять больше внимания органы местного самоуправления, чтобы он первым шел на реконструкцию, реновацию, отселение и т.д.», – отметила Шуляк.
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