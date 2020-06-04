На Выдубичах построили платформу для Интерсити и Kyiv Boryspil Express (видео)

“Укрзализныця” завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи.

Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Telegram.

Отмечается, что отныне реконструированная станция объединяет в единую логистическую цепочку железную дорогу, авто- и авиатранспорт, а также метрополитен.

“Благодаря новой высокой пассажирской платформе станция сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов Интерсити и Интерсити+. Также построены новые ступеньки и кассовый павильон, смонтирован навес платформы с водосточной системой, оборудовано электроосвещение, громкоговорящее оповещение, информационные табло, выполнено благоустройство территории, с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп, будет установлена ​​передвижная платформа”, – сообщил министр.