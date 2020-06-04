На Выдубичах построили платформу для Интерсити и Kyiv Boryspil Express (видео)

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“Укрзализныця” завершила реконструкцию железнодорожной станции Выдубичи.
Об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Telegram.
Отмечается, что отныне реконструированная станция объединяет в единую логистическую цепочку железную дорогу, авто- и авиатранспорт, а также метрополитен.
“Благодаря новой высокой пассажирской платформе станция сможет принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов Интерсити и Интерсити+. Также построены новые ступеньки и кассовый павильон, смонтирован навес платформы с водосточной системой, оборудовано электроосвещение, громкоговорящее оповещение, информационные табло, выполнено благоустройство территории, с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп, будет установлена передвижная платформа”, – сообщил министр.
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