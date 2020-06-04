Межбанк: предстоящее решение ФРС США добавит интриги

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Вторник пройдет довольно нестандартно на межбанке, так же, как и все ближайшие дни.
С одной стороны, наконец-то близка к развязке тема с получением Украиной транша МВФ (сегодня фактически вечером по Киеву пройдет заседание руководства фонда и при позитивном решении страна получит эти деньги). Кроме этого, определенную интригу держит предстоящее решение ФРС США (это отразится на поведении всех рынков – от золота до пары евро/доллар и опосредованно на курсе гривны относительно евро).
Из местных факторов. Сегодня аукцион Минфина по размещению ОВГЗ (гривневые бумаги – на 70,168,259, 343 и 525 дней) и в евро – на 337 дней. На 70 и 168 дней – по 500 млн гривен, остальные – без ограничения размеров размещения. Учитывая предстоящее решение НБУ по учетной ставке ( рынок ожидает ее очередного снижения на 0,5-1% годовых) – у этих бумаг есть достаточно неплохие шансы к размещению. Интересны инвесторам валютные облигации и в евро. Если в гривне основными покупателями будут госбанки и местные крупные компании, то по евро могут зайти и достаточно много иностранных игроков. Все это отразится в ближайшее время и на ресурсном и на валютном рынках Украины.
По нашим прогнозам, объемы операций на торгах вырастут до $220-250 млн при заключении до 540-640 сделок, а сама сессия будет достаточно динамичной.
Спекулянты продолжат играть в формате “в две стороны”, а также, подстраиваясь под действия крупных игроков, будут пытаться раскачать котировки доллара, а за счет продолжения периодических всплесков курсовых колебаний по паре евро/доллар (в преддверии заседания ФРС) постараются заработать и на этом.
Нацбанк продолжит пополнять резервы за счет интервенций при излишке доллара на торгах. Добавит предложения валюты на сессии и зачисление украинским компаниям валютной выручки практически за два дня из-за выходного у нас понедельника. Спрос же может вырасти за счет выхода на торги тех “дочек” иностранных компаний, кто пока еще не закрыл свои объемы вывода дивидендов. Это периодически может стимулировать рост котировок в течении дня на небольшие промежутки времени.
По прогнозам Finance.ua, 9 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,50-26,75 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,58 / 26,61
евро – 30,03 / 30,06
российский рубль – 0,3886 / 0,3893
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Где можно использовать цифровой загранпаспорт в "Дії"Вчера, 16:14 - 2714 6
Сколько зарабатывают украинские специалисты в ITВчера, 14:00 - 6888 5
Сколько денег тратят иностранные туристы в УкраинеВчера, 11:13 - 1006 2
В МВД рассказали, что будут делать с системными нарушителями ПДДОколо часа назад - 898 1
В Европе начался бум электрифицированных автомобилей8 ч. назад - 872 1
Сколько зарабатывают украинские специалисты в ITВчера, 14:00 - 6888 5
Сферы, в которых самые богатые люди заработали свои миллионы (инфографика)Вчера, 12:27 - 5260 1
Изменения в Налоговом кодексе: кто должен платить налог на прибыльВчера, 15:09 - 4425
Где можно использовать цифровой загранпаспорт в "Дії"Вчера, 16:14 - 2714 6
Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимостьВчера, 20:17 - 2586
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 1603 8
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 2060
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1715 7
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4306 6
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1727