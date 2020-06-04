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Межбанк: предстоящее решение ФРС США добавит интриги

Межбанк: предстоящее решение ФРС США добавит интриги

Вторник пройдет довольно нестандартно на межбанке, так же, как и все ближайшие дни.

С одной стороны, наконец-то близка к развязке тема с получением Украиной транша МВФ (сегодня фактически вечером по Киеву пройдет заседание руководства фонда и при позитивном решении страна получит эти деньги). Кроме этого, определенную интригу держит предстоящее решение ФРС США (это отразится на поведении всех рынков – от золота до пары евро/доллар и опосредованно на курсе гривны относительно евро).

Из местных факторов. Сегодня аукцион Минфина по размещению ОВГЗ (гривневые бумаги – на 70,168,259, 343 и 525 дней) и в евро – на 337 дней. На 70 и 168 дней – по 500 млн гривен, остальные – без ограничения размеров размещения. Учитывая предстоящее решение НБУ по учетной ставке ( рынок ожидает ее очередного снижения на 0,5-1% годовых) – у этих бумаг есть достаточно неплохие шансы к размещению. Интересны инвесторам валютные облигации и в евро. Если в гривне основными покупателями будут госбанки и местные крупные компании, то по евро могут зайти и достаточно много иностранных игроков. Все это отразится в ближайшее время и на ресурсном и на валютном рынках Украины.

По нашим прогнозам, объемы операций на торгах вырастут до $220-250 млн при заключении до 540-640 сделок, а сама сессия будет достаточно динамичной.

Спекулянты продолжат играть в формате “в две стороны”, а также, подстраиваясь под действия крупных игроков, будут пытаться раскачать котировки доллара, а за счет продолжения периодических всплесков курсовых колебаний по паре евро/доллар (в преддверии заседания ФРС) постараются заработать и на этом.

Нацбанк продолжит пополнять резервы за счет интервенций при излишке доллара на торгах. Добавит предложения валюты на сессии и зачисление украинским компаниям валютной выручки практически за два дня из-за выходного у нас понедельника. Спрос же может вырасти за счет выхода на торги тех “дочек” иностранных компаний, кто пока еще не закрыл свои объемы вывода дивидендов. Это периодически может стимулировать рост котировок в течении дня на небольшие промежутки времени.

По прогнозам Finance.ua, 9 июня коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,50-26,75 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,58 / 26,61
евро – 30,03 / 30,06
российский рубль – 0,3886 / 0,3893

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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