Аваков просит выделить 2,5 миллиарда из "антикоронавирусного фонда" на доплаты структурам МВД

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В мае Министерство внутренних дел официальным письмом обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой о предоставлении 2,5 миллиарда гривен на доплаты полицейским, нацгвардейцям и пограничникам на время карантина.
Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо МВД.
В обращении МВД отмечается, что “средства в размере 2,5 миллиарда гривен планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы военнослужащим Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающим жизнедеятельность населения”, как это предусмотрено отдельным правительственным постановлением.
Также МВД попросило 171 миллион гривен на доплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь больным COVID-19 в медицинских учреждениях Министерства внутренних дел.
Напомним, Государственное управление делами обратилось к Шмыгалю с просьбой выделить медучреждениям для топ-чиновников, в том числе известной больнице “Феофания”, дополнительные 23,4 млн грн на противодействие распространению коронавируса COVID-19.
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