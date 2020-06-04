МЗ послабило требования к работе рынков

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Минздрав смягчил противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.
Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.
Чиновник опубликовал постановление главного государственного санитарного врача по организации торговли на рынках в условиях карантина от 6 июня.
Основные правила, которые остались в новом постановлении:
Ранее Finance.ua сообщал, что большинство продовольственных рынков в Украине, несмотря на разрешение кабинета министров, так и не возобновили свою работу, украинские фермеры продолжают наращивать убытки из-за ограничений на рынке сбыта продукции, заявляет Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).
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