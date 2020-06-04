0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

МЗ послабило требования к работе рынков

МЗ послабило требования к работе рынков

Минздрав смягчил противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Чиновник опубликовал постановление главного государственного санитарного врача по организации торговли на рынках в условиях карантина от 6 июня.

Основные правила, которые остались в новом постановлении:

  • допуск работников на рынок после термоскрининга;
  • на входе на рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
  • 1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
  • допуск на рынок только в защитной маске;
  • проведение дезинфекции поверхностей;
  • информацию о профилактике COVID-19 следует размещать на видных местах.

Ранее Finance.ua сообщал, что большинство продовольственных рынков в Украине, несмотря на разрешение кабинета министров, так и не возобновили свою работу, украинские фермеры продолжают наращивать убытки из-за ограничений на рынке сбыта продукции, заявляет Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.