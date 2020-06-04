МЗ послабило требования к работе рынков

Минздрав смягчил противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

Чиновник опубликовал постановление главного государственного санитарного врача по организации торговли на рынках в условиях карантина от 6 июня.

Основные правила, которые остались в новом постановлении:

допуск работников на рынок после термоскрининга;

на входе на рынок должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;

1 посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;

допуск на рынок только в защитной маске;

проведение дезинфекции поверхностей;

информацию о профилактике COVID -19 следует размещать на видных местах.

Ранее Finance.ua сообщал, что большинство продовольственных рынков в Украине, несмотря на разрешение кабинета министров, так и не возобновили свою работу, украинские фермеры продолжают наращивать убытки из-за ограничений на рынке сбыта продукции, заявляет Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА).