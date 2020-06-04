Страны ОПЕК+ согласовали продление сокращения добычи нефти

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Страны-участницы ОПЕК+ договорились продлить сокращение нефтедобычи до конца июля.
Об этом сообщает Reuters.
Снижение добычи на 9,7 млн барр. в сутки продлится до конца июля. Вместе с тем, планировалось, что в июле ежедневное сокращение составит 7,7 млн барр.
Вскоре пресс-секретарь президента РФ заявил, что “эти договоренности будут иметь положительный эффект для дальнейшей стабилизации энергетических рынков”.
Напомним, цена на нефть марки Brent превысила 40 долларов за баррель впервые с марта на фоне оптимизма вокруг перспективы продления рекордных сокращений добычи ОПЕК+, а также надежд на возобновление спроса, ослабленного эпидемией коронавируса.
12 апреля страны ОПЕК+ договорились о крупнейшем в истории сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня. Соглашение вступило в силу 1 мая.
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