Страны ОПЕК+ согласовали продление сокращения добычи нефти

Страны-участницы ОПЕК+ договорились продлить сокращение нефтедобычи до конца июля.

Об этом сообщает Reuters.

Снижение добычи на 9,7 млн ​​барр. в сутки продлится до конца июля. Вместе с тем, планировалось, что в июле ежедневное сокращение составит 7,7 млн барр.

Вскоре пресс-секретарь президента РФ заявил, что “эти договоренности будут иметь положительный эффект для дальнейшей стабилизации энергетических рынков”.

Напомним, цена на нефть марки Brent превысила 40 долларов за баррель впервые с марта на фоне оптимизма вокруг перспективы продления рекордных сокращений добычи ОПЕК+, а также надежд на возобновление спроса, ослабленного эпидемией коронавируса.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о крупнейшем в истории сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня. Соглашение вступило в силу 1 мая.