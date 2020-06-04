Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость

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В 2020 году лучшими странами для инвестиций в жилье являются Колумбия, Черногория и Болгария. Оценка проводилась по нескольким критериям.
Всего в список попали 25 стран. Украины среди них нет, сообщает компания Remote Ventures, составившая рейтинг.
Кто попал в рейтинг:
1. Колумбия
2. Черногория
3. Болгария
4. Венгрия
5. Чили
6. Панама
7. Малайзия
8. Коста-Рика
9. Латвия
10. Никарагуа
11. Уругвай
12. Мальта
13. Кипр
14. Турция
15. Эквадор
16. Белиз
17. Камбоджа
18. Португалия
19. Испания
20. Греция
21. Мексика
22. Марокко
23. Доминикана
24. Бразилия
25. Барбадос
Фото remoteventures
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