Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость

В 2020 году лучшими странами для инвестиций в жилье являются Колумбия, Черногория и Болгария. Оценка проводилась по нескольким критериям.

Всего в список попали 25 стран. Украины среди них нет, сообщает компания Remote Ventures, составившая рейтинг.

Кто попал в рейтинг:

1. Колумбия

2. Черногория

3. Болгария

4. Венгрия

5. Чили

6. Панама

7. Малайзия

8. Коста-Рика

9. Латвия

10. Никарагуа

11. Уругвай

12. Мальта

13. Кипр

14. Турция

15. Эквадор

16. Белиз

17. Камбоджа

18. Португалия

19. Испания

20. Греция

21. Мексика

22. Марокко

23. Доминикана

24. Бразилия

25. Барбадос



Фото remoteventures

Как оценивали:

среди критериев, которые анализировались: рост ВВП , стоимость жизни, процесс получения визы, гражданства или постоянного места проживания, цены на недвижимость, курс местной валюты по отношению к доллару, востребованность туризма, политическая стабильность, жилищное законодательство.

Стоимость жизни и цены на недвижимость:

самые низкие цены на жилье оказались в Никарагуа, Эквадоре, Марокко, Черногории и Коста-Рике.

самая дешевая жизнь – в Колумбии. За ней следуют Марокко, Турция, Мексика и Болгария.

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