0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 400 0

Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость

Названы лучшие страны для инвестиций в недвижимость

В 2020 году лучшими странами для инвестиций в жилье являются Колумбия, Черногория и Болгария. Оценка проводилась по нескольким критериям.

Всего в список попали 25 стран. Украины среди них нет, сообщает компания Remote Ventures, составившая рейтинг.

Кто попал в рейтинг:
1. Колумбия
2. Черногория
3. Болгария
4. Венгрия
5. Чили
6. Панама
7. Малайзия
8. Коста-Рика
9. Латвия
10. Никарагуа
11. Уругвай
12. Мальта
13. Кипр
14. Турция
15. Эквадор
16. Белиз
17. Камбоджа
18. Португалия
19. Испания
20. Греция
21. Мексика
22. Марокко
23. Доминикана
24. Бразилия
25. Барбадос


Фото remoteventures

Как оценивали:

  • среди критериев, которые анализировались: рост ВВП, стоимость жизни, процесс получения визы, гражданства или постоянного места проживания, цены на недвижимость, курс местной валюты по отношению к доллару, востребованность туризма, политическая стабильность, жилищное законодательство.

Стоимость жизни и цены на недвижимость:

  • самые низкие цены на жилье оказались в Никарагуа, Эквадоре, Марокко, Черногории и Коста-Рике.
  • самая дешевая жизнь – в Колумбии. За ней следуют Марокко, Турция, Мексика и Болгария.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.