Межбанк: пятница прошла позитивно для гривны и НБУ

Пятница на валютном рынке прошла динамично и очень позитивно для гривны и НБУ. Хотя курс доллара за 5 июня просел всего на 4 копейки с 26,62/26,65 гривен до 26,58/26,61 – сегодня такое проседание котировок мало о чем говорит для участников рынка о реальном состоянии дел.

По факту же – объемы торгов оказались значительно больше ожидаемых, а сама сессия проходила при явном превышении предложения над спросом.

НБУ трижды появлялся на рынке и скупил достаточно большие объемы доллара. По нашим наблюдениям – не менее $220 млн, при этом постепенно снизив свои ценники с 26,62 до 26,59 гривен. Такие масштабы – уже давно являются запредельными для нашего межбанка и дилеры быстро “вычислили виновника торжества”.

По слухам с рынка – Нафтогаз и его дочерние компании продавали сегодня основные объемы валюты и фактически главным ее покупателем стал НБУ. И именно его котировки и сделали “погоду по курсу” в эту пятницу.

Все остальные игроки сегодня исполняли роль массовки и особого влияния на курсообразование не оказали. Даже выход СИТИбанка в конце сессии с покупкой доллара по 26,585 – оказал лишь поддерживающее влияние для американской валюты, но тренда на межбанке фактически не изменил.

Предложение превышало спрос с самого начала сессии и с утренних 26,62/26,65 гривен доллар к 11 часам просел до 26,60/26,62 и продержался в этих пределах до 12:00. Курс упал бы значительно ниже, но сдерживал его проседание Нацбанк. С самого начала сессии он покупал доллар в пределах 26,61-26,62 гривен и купил порядка $20 млн. Затем повторно вышел на торги и покупал уже по 26,60. Купил еще около $100 млн.

К обеду котировки просели до 26,59/26,61 гривны, а НБУ в третий раз вышел с интервенцией по 26,59 гривен и снова купил порядка $100 млн.

После 14 часов курс находился в узком коридоре 26,575-26,58/ 26,60-26,61 гривен за доллар, а завершилась предпраздничная пятничная сессия уровнем 26,58/26,61.

Главные события 5 июня на межбанке:

Доллар с утренних 26,62/26,65 к концу дня подешевел до 26,58/26,61 гривен;

НБУ трижды выходил на торги. В первый раз купил $20 млн по 26,61-26,62 гривны, а к обеду еще дважды покупал по $100 млн по 26,60 и по 26,59 гривен. По нашим данным всего регулятор пополнил резервы на $220 млн;

Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,6026 гривен, а официальный на 9 июня установлен на отметке 26,6005 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,57 / 26,60

евро – 30,10 / 30,13

российский рубль – 0,386 / 0,387

Курсы валют на Межбанке

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