Межбанк: пятница прошла позитивно для гривны и НБУ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пятница на валютном рынке прошла динамично и очень позитивно для гривны и НБУ. Хотя курс доллара за 5 июня просел всего на 4 копейки с 26,62/26,65 гривен до 26,58/26,61 – сегодня такое проседание котировок мало о чем говорит для участников рынка о реальном состоянии дел.
По факту же – объемы торгов оказались значительно больше ожидаемых, а сама сессия проходила при явном превышении предложения над спросом.
НБУ трижды появлялся на рынке и скупил достаточно большие объемы доллара. По нашим наблюдениям – не менее $220 млн, при этом постепенно снизив свои ценники с 26,62 до 26,59 гривен. Такие масштабы – уже давно являются запредельными для нашего межбанка и дилеры быстро “вычислили виновника торжества”.
По слухам с рынка – Нафтогаз и его дочерние компании продавали сегодня основные объемы валюты и фактически главным ее покупателем стал НБУ. И именно его котировки и сделали “погоду по курсу” в эту пятницу.
Все остальные игроки сегодня исполняли роль массовки и особого влияния на курсообразование не оказали. Даже выход СИТИбанка в конце сессии с покупкой доллара по 26,585 – оказал лишь поддерживающее влияние для американской валюты, но тренда на межбанке фактически не изменил.
Предложение превышало спрос с самого начала сессии и с утренних 26,62/26,65 гривен доллар к 11 часам просел до 26,60/26,62 и продержался в этих пределах до 12:00. Курс упал бы значительно ниже, но сдерживал его проседание Нацбанк. С самого начала сессии он покупал доллар в пределах 26,61-26,62 гривен и купил порядка $20 млн. Затем повторно вышел на торги и покупал уже по 26,60. Купил еще около $100 млн.
К обеду котировки просели до 26,59/26,61 гривны, а НБУ в третий раз вышел с интервенцией по 26,59 гривен и снова купил порядка $100 млн.
После 14 часов курс находился в узком коридоре 26,575-26,58/ 26,60-26,61 гривен за доллар, а завершилась предпраздничная пятничная сессия уровнем 26,58/26,61.
Главные события 5 июня на межбанке:
Доллар с утренних 26,62/26,65 к концу дня подешевел до 26,58/26,61 гривен;
НБУ трижды выходил на торги. В первый раз купил $20 млн по 26,61-26,62 гривны, а к обеду еще дважды покупал по $100 млн по 26,60 и по 26,59 гривен. По нашим данным всего регулятор пополнил резервы на $220 млн;
Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 26,6026 гривен, а официальный на 9 июня установлен на отметке 26,6005 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,57 / 26,60
евро – 30,10 / 30,13
российский рубль – 0,386 / 0,387
Курсы валют на Межбанке
СМС-рассылка Курсов на Межбанке
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада поддержала президентский законопроект "о ворах в законе"Вчера, 15:12 - 1867 9
Как будут платить штрафы за нарушение ПДД владельцы еврономеров7 ч. назад - 4031 6
Столичный прокурор попался на взятке в $100 тыс8 ч. назад - 1086 4
Зеленский предложит отменить визы для стран, из которых захотят приехать туристы10 ч. назад - 492 4
В Украине изменили размеры социальных выплат: кто и сколько сможет получитьВчера, 20:02 - 3102 4
Как будут платить штрафы за нарушение ПДД владельцы еврономеров7 ч. назад - 4031 6
В Украине изменили размеры социальных выплат: кто и сколько сможет получитьВчера, 20:02 - 3102 4
Штрафы за налоговые правонарушения: что изменилось в НКУВчера, 21:00 - 2768 1
В Украине меняются условия по взысканию налогового долга10 ч. назад - 2044
В Швеции и Израиле строят дороги с беспроводной зарядкой электромобилей (видео)18 ч. назад - 1851
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)Вчера, 11:44 - 755 3
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)Позавчера, 10:48 - 1276
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1178 7
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3529 4
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1406