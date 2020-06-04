Коробкова рассказала, что поменяет "сплит" для населения

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Закон о “сплите” позволит сделать условия кредитирования в банках более прозрачными.
Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации НАБУ Елена Коробкова на онлайн-вебинаре “FinUpdate. Выпуск 6: Рынок МФО: Новые реалии”.
Отметим, участники вебинара не только узнали больше о состоянии рынка МФО, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – гастро-ресторана Flamber , детейлинга Vepryk и салона красоты Sotto Voce: beauty Hub. FinTech партнер вебинара – платежная система Interkassa.
После вступления закона в действие клиент будет четко понимать:
“Также будет намного проще клиенту воспользоваться информацией и выбрать то место, где он хочет брать заем”, – отмечает эксперт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долги за воду начнут взимать коллекторыВчера, 16:56 - 6624 7
Курс доллара в Украине: экономист дал прогноз до конца годаВчера, 07:47 - 23575 3
Где зарплата сейчас выше, чем до карантина2 ч. назад - 896 2
Кто имеет право на въезд в ПольшуПозавчера, 05:00 - 8871 2
Накопительная пенсия может перейти в наследство - банкирВчера, 10:55 - 1431 2
Долги за воду начнут взимать коллекторыВчера, 16:56 - 6624 7
Кулеба назвал страны, где украинцам можно будет отдохнуть летомВчера, 19:19 - 4386
Накопительная пенсия может перейти в наследство - банкирВчера, 10:55 - 1431 2
ФЛП могут получить пособие по частичной безработицеВчера, 12:10 - 1308
Volkswagen представил новый кроссовер VW Nivus (фото)10 ч. назад - 895
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)04.06.2020, 11:44 - 1388 6
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)03.06.2020, 10:48 - 1802
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1570 7
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 4065 6
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1636