Коробкова рассказала, что поменяет "сплит" для населения

Закон о “сплите” позволит сделать условия кредитирования в банках более прозрачными.

Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации НАБУ Елена Коробкова на онлайн-вебинаре “FinUpdate. Выпуск 6: Рынок МФО: Новые реалии”.

Отметим, участники вебинара не только узнали больше о состоянии рынка МФО, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – гастро-ресторана Flamber , детейлинга Vepryk и салона красоты Sotto Voce: beauty Hub. FinTech партнер вебинара – платежная система Interkassa.

После вступления закона в действие клиент будет четко понимать:

где он берет кредит;

в какой компании;

кто ее собственник;

в каких условиях и сколько ему нужно платить.

“Также будет намного проще клиенту воспользоваться информацией и выбрать то место, где он хочет брать заем”, – отмечает эксперт.

Справка Finance.ua:

12 сентября 2019 года Рада приняла закон о «сплите». Тогда за него проголосовало 296 депутатов.