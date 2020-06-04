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Коробкова рассказала, что поменяет "сплит" для населения

Коробкова рассказала, что поменяет "сплит" для населения

Закон о “сплите” позволит сделать условия кредитирования в банках более прозрачными.

Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации НАБУ Елена Коробкова на онлайн-вебинаре “FinUpdate. Выпуск 6: Рынок МФО: Новые реалии”.

Отметим, участники вебинара не только узнали больше о состоянии рынка МФО, но и получили подарки от партнеров розыгрыша – гастро-ресторана Flamber , детейлинга Vepryk и салона красоты Sotto Voce: beauty Hub. FinTech партнер вебинара – платежная система Interkassa.

После вступления закона в действие клиент будет четко понимать:

  • где он берет кредит;
  • в какой компании;
  • кто ее собственник;
  • в каких условиях и сколько ему нужно платить.

“Также будет намного проще клиенту воспользоваться информацией и выбрать то место, где он хочет брать заем”, – отмечает эксперт.

Справка Finance.ua:

  • 12 сентября 2019 года Рада приняла закон о «сплите». Тогда за него проголосовало 296 депутатов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №1069-2 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг” 16 октября 2019 года.
По материалам Finance.UA
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