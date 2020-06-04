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НБУ рассказал о новых антикризисных мерах для поддержки банков

НБУ рассказал о новых антикризисных мерах для поддержки банков

НБУ рассказал о новых антикризисных мерах для поддержки банков. Об этом говорится на странице FACEBOOK регулятора.

Национальный банк до июня 2021 не будет применять меры влияния к банкам за нарушение нормативов. Речь идет о нормативах достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска.

Каких банков это касается:

  • Это распространяется только на те банки, у которых возникли нарушения нормативов из-за негативного воздействия карантина.
  • Не распространяется на банки, которые, несмотря на рекомендации НБУ, выплатили дивиденды акционерам.

Как это будет работать. Банк в течение 30 дней со дня нарушения предоставляет НБУ план мероприятий для устранения нарушений или программу капитализации. Также банк ежемесячно отчитываться регулятору о выполнении плана.

Будут ли какие-то ограничения для таких банков. До времени устранения нарушений банк должен соблюдать ограничения. Речь идет об операциях со связанными лицами, распределении капитала, выплате дополнительных вознаграждений топ-менеджменту.

Справка Finance.ua:

  • В Национальном банке Украины зафиксировали увеличение притока вкладов украинцев в банковский сектор. Об этом заявил координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов. В Нацбанке считают, что Украина вошла в новый экономический кризис гораздо более подготовленной, чем в предыдущие разы: банковская система здоровая и платежеспособная, высокий уровень валютных резервов.
  • Банки уже начали повышать депозитные ставки, чтобы успокоить вкладчиков, которые нервничают из-за карантинных ограничений и экономической неопределенности.
  • Национальный банк Украины не ожидает существенного снижения покупательной способности украинцев из-за возможного кризиса и рекомендует хранить сбережения в гривне на депозитах, а не в долларах под матрасом.

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По материалам Finance.UA
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