НБУ рассказал о новых антикризисных мерах для поддержки банков. Об этом говорится на странице FACEBOOK регулятора.

Национальный банк до июня 2021 не будет применять меры влияния к банкам за нарушение нормативов. Речь идет о нормативах достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска.

Каких банков это касается:

Это распространяется только на те банки, у которых возникли нарушения нормативов из-за негативного воздействия карантина.

Не распространяется на банки, которые, несмотря на рекомендации НБУ , выплатили дивиденды акционерам.

Как это будет работать. Банк в течение 30 дней со дня нарушения предоставляет НБУ план мероприятий для устранения нарушений или программу капитализации. Также банк ежемесячно отчитываться регулятору о выполнении плана.

Будут ли какие-то ограничения для таких банков. До времени устранения нарушений банк должен соблюдать ограничения. Речь идет об операциях со связанными лицами, распределении капитала, выплате дополнительных вознаграждений топ-менеджменту.

Справка Finance.ua:

В Национальном банке Украины зафиксировали увеличение притока вкладов украинцев в банковский сектор. Об этом заявил координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов. В Нацбанке считают, что Украина вошла в новый экономический кризис гораздо более подготовленной, чем в предыдущие разы: банковская система здоровая и платежеспособная, высокий уровень валютных резервов.

Банки уже начали повышать депозитные ставки, чтобы успокоить вкладчиков, которые нервничают из-за карантинных ограничений и экономической неопределенности.