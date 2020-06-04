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НБУ рассказал о новых антикризисных мерах для поддержки банков. Об этом говорится на странице FACEBOOK регулятора.
Национальный банк до июня 2021 не будет применять меры влияния к банкам за нарушение нормативов. Речь идет о нормативах достаточности капитала, ликвидности, кредитного риска.
Каких банков это касается:
Как это будет работать. Банк в течение 30 дней со дня нарушения предоставляет НБУ план мероприятий для устранения нарушений или программу капитализации. Также банк ежемесячно отчитываться регулятору о выполнении плана.
Будут ли какие-то ограничения для таких банков. До времени устранения нарушений банк должен соблюдать ограничения. Речь идет об операциях со связанными лицами, распределении капитала, выплате дополнительных вознаграждений топ-менеджменту.
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