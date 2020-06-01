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Ощадбанк назвал сумму компенсации аграриям

Ощадбанк назвал сумму компенсации аграриям

Ощадбанк в конце мая компенсировал клиентам 168 млн грн за приобретенную отечественную сельскохозяйственную технику и оборудование.

Финучреждение удерживает лидерские позиции по выплате кэшбэка украинским аграриям в рамках государственных программ поддержки АПК, сообщила сегодня, 5 июня, пресс-служба банка.

Всего с помощью банка более 880 агропроизводителей приобрели почти 46 тыс. единиц техники и оборудования на сумму более 673 млн грн. Больше всего средств предоставили аграриям из Луганской, Львовской, Черниговской и Хмельницкой областей.

К тому же Ощадбанк и Минэкономики подписали меморандум об участии в госпрограммах поддержки АПК на 2020 год. Кроме компенсации стоимости с/х техники отечественного производства планируют частично возвращать проценты по кредитам для аграриев.

В финучреждении уточнили, что предусматривают возмещение уплаченных процентов в размере 1,5 учетной ставки НБУ, но не выше размера, предусмотренного в договоре, уменьшенного на 5 п. п.

По материалам УБР
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