Бизнес назвал преимущества введения е-трудовых

В среду, 3 июня, на заседании правительства были одобрены два решения, которые расширяют возможности бизнеса по электронному взаимодействию и имеют целью облегчить ведение операционной деятельности компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Первое решение касается введения электронных трудовых книжек. Второе – запуска экспериментального проекта по выдаче разрешений на международные перевозки грузов в электронной форме.

“Такие решения абсолютно соответствуют требованиям времени – для бесперебойной работы компаний даже в кризисные времена большинство услуг должно быть переведено в онлайн. Это не только экономия ресурсов и удобство, но и более прозрачные отношения между бизнесом и государством, готовность к любым форс-мажорам. Надеемся, что процессы цифровой трансформации в государстве будут только углубляться, чтобы облегчить ежедневную работу бизнеса”, – сообщила заместитель директора представительства интересов компаний-членов Ассоциации Светлана Михайловская.

В ЕБА назвали преимущества принятия этих решений:

ведение бумажной трудовой книжки – это дополнительная возможность сэкономить средства на администрировании процесса приема на работу, перевода и увольнения работников, а для работников – удобство и уменьшение бюрократии;

запуск проекта по выдаче разрешений на международные перевозки грузов в электронной форме – позволит устранить бюрократические препятствия, повысить объективность и прозрачность процесса заказа и выдачи бланков разрешений на перевозки.

Справка Finance.ua:

Если у вас отсутствует трудовая книжка или в ней нет соответствующих записей, трудовой стаж устанавливается на основании других документов.

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