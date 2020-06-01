Евросоюз продлил запрет на въезд для иностранцев минимум до 1 июля

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Министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в ЕС до 1 июля.
Об этом на пресс-конференции сообщила еврокомиссар по внутренним делам Юлва Иогансон.
“Продление запрета на въезд из-за границ ЕС продлили до конца месяца (июня), чтобы создать надлежащие условия для постепенного открытия границ после этого”, — отметила она.
По ее словам, такие шаги должны быть скоординированными и осуществляться на недискриминационной основе.
При этом запрет не коснется Великобритании (которая, напомним, уже не является членом ЕС), но ее граждане должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию при въезде в Евросоюз.
Напомним, запрет на въезд в ЕС из-за эпидемии коронавируса ввели еще в середине марта. Он должен был продолжаться 30 дней, после чего его несколько раз продлевали.
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