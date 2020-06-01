Евросоюз продлил запрет на въезд для иностранцев минимум до 1 июля

Министры внутренних дел стран-членов Европейского Союза приняли решение продлить запрет на въезд иностранцев в ЕС до 1 июля.

Об этом на пресс-конференции сообщила еврокомиссар по внутренним делам Юлва Иогансон.

“Продление запрета на въезд из-за границ ЕС продлили до конца месяца (июня), чтобы создать надлежащие условия для постепенного открытия границ после этого”, — отметила она.

По ее словам, такие шаги должны быть скоординированными и осуществляться на недискриминационной основе.

При этом запрет не коснется Великобритании (которая, напомним, уже не является членом ЕС), но ее граждане должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию при въезде в Евросоюз.

Напомним, запрет на въезд в ЕС из-за эпидемии коронавируса ввели еще в середине марта. Он должен был продолжаться 30 дней, после чего его несколько раз продлевали.