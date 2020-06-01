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Всю инфраструктуру поддержки бизнеса планируют оцифровать

Всю инфраструктуру поддержки бизнеса планируют оцифровать

Министерство цифровой трансформации при поддержке Программы ULEAD with Europe планирует оцифровать все объекты инфраструктуры поддержки бизнеса в Украине.

Об этом сообщается на странице министерства в FACEBOOK.

“Минцифры при поддержке Программы ULEAD с Европой / ULEAD with Europe оцифрует все объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства и бизнес-объединения в Украине и разработает интерактивную карту для потенциальных и действующих предпринимателей из сел, городов (в том числе объединенных территориальных общин ) и регионов”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что до конца июня 2020 года интерактивная карта будет доступна на сайте Дия.Бизнес.

“Во время карантина представителям власти и бизнеса особенно важно оставаться «на связи». Именно поэтому данная инициатива направлена ​​на поддержку предпринимателей, представителей органов местного самоуправления, других заинтересованных сторон в преодолении последствий СOVID-19”, – отметили в Минцифры.

На карте каждый предприниматель сможет найти исчерпывающую информацию об инкубаторах и акселераторах, центрах поддержки предпринимательства, фондах, бизнес-ассоциациях и других объектах инфраструктуры поддержки предпринимательства в своей общине и регионе.

Заявку на включение в интерактивную карту могут подать бизнес-объединения или объекты инфраструктуры поддержки предпринимательства. Также это могут сделать органы местного самоуправления (в том числе ОТО) в случае, если они видят необходимым поддержать предпринимательство своего населенного пункта.

Справка Finance.ua:

  • 28 февраля Министерство цифровой трансформации официально презентовало онлайн-платформу для предпринимателей Дія.Бізнес.

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По материалам Finance.UA
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