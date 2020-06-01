Цены на автогаз стремительно растут на украинских заправках

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Пока цены на бензин и дизель радуют украинцев стабильностью, в стране продолжает дорожать автогаз. Об этом свидетельствуют данные мониторинга консалтинговой группы “А-95”.
Так, за неделю с 29 мая по 5 июня средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС повысилась на 35 копеек за литр (на 3,4%) – до 10,56 гривен за литр.
При этом некоторые сети премиального сегмента повысили цену на 38 копеек за литр. “Бюджетные” автозаправочные станции добавили к ценникам 28-34 копейки.
“Всего с начала мая по 5 июня средняя розничная цена газа выросла на 24% или на 2,05 грн/л”, – подсчитали аналитики.
При этом эксперты говорят, что по бензинам и дизтопливу изменений цен в рознице ждать не стоит. К слову, такая ситуация играет на руку фермерам.
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