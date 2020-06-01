В Харькове снова взорвали банкомат ПриватБанка

Рано утром 5 июня в Харькове неизвестные взорвали банкомат государственного ПриватБанка, расположенный в супермаркете.

«Сообщение о взрыве банкомата, расположенном в супермаркете на проспекте Славы, поступило в полицию 5 июня в 3:10», – сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Денежными средствами ворам завладеть не удалось.

Сейчас полиция Харькова разыскивает злоумышленников, которые взорвали банкомат.

Следователем Холодногорского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 14 мая в Харькове взорвали банкомат ПриватБанка в минимаркете. В результате взрыва денежные кассеты и банкноты номиналом 200 грн разлетелись по всей улице.

10 апреля в Харькове также взорвали банкомат ПриватБанка в магазине. Тогда злоумышленников задержали через несколько часов после совершения преступления.