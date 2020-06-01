Украина - на втором месте по экспорту органической продукции в ЕС

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Украина по итогам 2019 года заняла 2 место по объемам экспортируемой в Европейский Союз органической продукции.
Об этом говорится в ежегодном отчете Єврропейської Комиссии «Импорт органических агропродовольственных товаров в ЕС: ключевые изменения в 2019 году», сообщается на сайте Оrganicinfo.
«Украина значительно усилила свои позиции на органическом рынке ЕС. По итогам 2019 года Украина заняла 2 место из 123 стран по объемам экспортируемой органической продукции в ЕС, поднявшись на две ступеньки по сравнению с предыдущим годом», – говорится в сообщении.
Отмечается, что за 2019 год в ЕС было ввезено 3,24 млн тонн органической агропродукции, более 10% которой приходится на Украину. Украинский экспорт органической продукции в Евросоюз вырос за прошлый год на 27% по сравнению с 2018 годом, к 337, 86 тыс. тонн. В целом органическая продукция составляет около 2% общего импорта агропродовольственных товаров в ЕС.
Среди импорта в ЕС органических зерновых (кроме риса и пшеницы) на продукцию из Украины приходится 76,9%; с импортируемой пшеницы 31,8% приходится на украинскую; в структуре импорта органических масличных (кроме сои) доля Украины составляет 18,2%; в импорте сои – 13% импорта сои из Украины, фруктов – 11%. Также Украина входит в группу крупнейших экспортеров органических жмыха, фруктовых соков и овощей в ЕС.
В 2018 году Украина занимала 4 место по объемам экспорта органической продукции в ЕС, уступая Китаю, Эквадору и Доминиканской Республике. Последние две страны поставляют в ЕС почти исключительно тропическую продукцию.
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