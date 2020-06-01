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Назван самый богатый министр Кабмина

Назван самый богатый министр Кабмина

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков является самым богатым среди всех членов Кабинета министров. Он задекларировал около 71 млн гривен.

Об этом говорится в материале РБК-Украина “Миллиарды гривен и тысяча машин: что показали депутаты и министры в декларациях”.

Таким образом Авакову удалось накопить самый большой капитал, однако от него не сильно отстает министр экономики Игорь Петрашко, у которого задекларированы активы на 53 млн гривен. Далее по списку идет вице-премьер-министр Алексей Резников – 42 млн гривен, министр здравоохранения Максим Степанов – 29 млн гривен и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов – 27 млн гривен.

Однако согласно данным декларации, у Арсена Авакова сейчас есть 1,8 млн гривен наличными, но это не самый высокий показатель. Больше всего финансов на руках у Петрашко и Чернышева – около 14 млн гривен.

По наличию автомобилей, первое место занимает Резников, у которого их 7. Также в тройке лидеров по количеству авто – Чернышов и Степанов – у них по четыре. У трех министров (Арсена Авакова, Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко) машин нет совсем.

Отметим, министр соцполитики Марина Лазебная в своей декларации активов вообще не указала.

Напомним, декларация о доходах и имуществе государственных должностных лиц подается госслужащими и публичными должностными лицами раз в год в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.

По материалам РБК-Украина
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