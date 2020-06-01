Назван самый богатый министр Кабмина

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков является самым богатым среди всех членов Кабинета министров. Он задекларировал около 71 млн гривен.
Об этом говорится в материале РБК-Украина “Миллиарды гривен и тысяча машин: что показали депутаты и министры в декларациях”.
Таким образом Авакову удалось накопить самый большой капитал, однако от него не сильно отстает министр экономики Игорь Петрашко, у которого задекларированы активы на 53 млн гривен. Далее по списку идет вице-премьер-министр Алексей Резников – 42 млн гривен, министр здравоохранения Максим Степанов – 29 млн гривен и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов – 27 млн гривен.
Однако согласно данным декларации, у Арсена Авакова сейчас есть 1,8 млн гривен наличными, но это не самый высокий показатель. Больше всего финансов на руках у Петрашко и Чернышева – около 14 млн гривен.
По наличию автомобилей, первое место занимает Резников, у которого их 7. Также в тройке лидеров по количеству авто – Чернышов и Степанов – у них по четыре. У трех министров (Арсена Авакова, Дмитрия Кулебы и Вадима Пристайко) машин нет совсем.
Отметим, министр соцполитики Марина Лазебная в своей декларации активов вообще не указала.
Напомним, декларация о доходах и имуществе государственных должностных лиц подается госслужащими и публичными должностными лицами раз в год в рамках законодательства о гражданской службе и закона о противодействии коррупции.
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