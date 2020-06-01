МВД усилит контроль за пассажирскими перевозками

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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Украине усилят контроль за пассажирскими перевозками. По его словам, усиление инициирует Кабинет Министров.
Об этом он сказал в ходе отчета во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
“Мы с членами Кабмина, премьер-министром инициировали вопрос усиления контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и правил лицензирования. Необходимо сделать их прозрачными, а контроль жестким, чтобы не было черных денег, которые бы могли финансировать криминал”, – заявил глава МВД.
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