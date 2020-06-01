Lufthansa впервые за 30 лет покинула топ-30 компаний на Франкфуртской бирже

Немецкая авиакомпания Lufthansa впервые за 32 года вышла из главного индекса Франкфуртской фондовой биржи DAX. Об этом говорится в данных биржевой организации Deutsche Boerse AG.

Авиакомпания переходит во второй биржевой дивизион MDAX. Изменения вступят в силу с 22 июня.

«Акции Deutsche Wohnen SE будут включены в индекс DAX и заменят акции Deutsche Lufthansa AG, на основе правила быстрого выхода», — говорится в сообщении.

Компания Lufthansa входила в DAX с момента создания индекса в 1988 году. Другой индекс Франкфуртской фондовой биржи MDAX объединяет 60 компаний средней капитализации.

Напомним, что Lufthansa понесла серьезные убытки в связи с пандемией коронавируса. В связи с этим, немецкое правительство выделило компании 9 млрд евро помощи. По условиям соглашения правительство получает два места в совете директоров компании, а также 20% акций перевозчика. Также компания вынуждена была отказаться от части слотов в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.