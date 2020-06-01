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Renault прекращает реализацию "Нивы" на рынке Европы

Renault прекращает реализацию "Нивы" на рынке Европы

Компания Renault приняла решение прекратить реализацию “Нивы” на рынке Европы. Об этом сообщает Motor.es.

Отмечается, что причиной тому – усиление экологических норм. Все дело в том, что в Евросоюзе среднее значение выбросов углекислого газа среди всех машин, которые продаются новыми, не должно превышать 95 г/км.

При превышении нормы производитель авто обязан платить штраф из расчета 95 евро за каждый лишний грамм выбросов СО2 для каждой проданной машины.

Бензиновый 1,7-литровый атмосферный силовой агрегат мощностью 83 лошадиные силы Lada 4X4 выделяет 216 г СО2 на километр. То есть, за каждый проданный автомобиль Renault придется заплатить Евросоюзу штраф в 11,4 тыс евро, при том что стоимость самой модели – 11,9 тыс евро.

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По материалам ТСН
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