Renault прекращает реализацию "Нивы" на рынке Европы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания Renault приняла решение прекратить реализацию “Нивы” на рынке Европы. Об этом сообщает Motor.es.
Отмечается, что причиной тому – усиление экологических норм. Все дело в том, что в Евросоюзе среднее значение выбросов углекислого газа среди всех машин, которые продаются новыми, не должно превышать 95 г/км.
При превышении нормы производитель авто обязан платить штраф из расчета 95 евро за каждый лишний грамм выбросов СО2 для каждой проданной машины.
Бензиновый 1,7-литровый атмосферный силовой агрегат мощностью 83 лошадиные силы Lada 4X4 выделяет 216 г СО2 на километр. То есть, за каждый проданный автомобиль Renault придется заплатить Евросоюзу штраф в 11,4 тыс евро, при том что стоимость самой модели – 11,9 тыс евро.
Хотите купить новый автомобиль, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве хотят сносить "хрущевки" в трех районахВчера, 14:29 - 3882 20
"Еврономера" под Кабмином требуют доступной растаможки (видео)6 ч. назад - 1025 17
Зеленский: контрабандисты еще два-три года будут "штормить" Украину9 ч. назад - 1229 15
Объемы заказов с AliExpress во время карантина выросли на 74% - Укрпочта11 ч. назад - 410 6
Когда электронный паспорт «Дія» позволит пересекать границу: ответ Минцифры7 ч. назад - 1681 5
Завершен ремонт двух участков одной из самых проблемных автодорог (фото)Вчера, 19:40 - 1730
Когда электронный паспорт «Дія» позволит пересекать границу: ответ Минцифры7 ч. назад - 1681 5
В Кабмине предлагают реструктуризацию долгов за ЖКУВчера, 20:04 - 1641
В "Приват24" произошел сбой7 ч. назад - 1458 1
Кабмин упрощает регистрацию земучастков10 ч. назад - 1318
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)8 ч. назад - 293 2
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)Вчера, 10:48 - 862
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1073 5
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3338 4
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1302