Renault прекращает реализацию "Нивы" на рынке Европы

Компания Renault приняла решение прекратить реализацию “Нивы” на рынке Европы. Об этом сообщает Motor.es.

Отмечается, что причиной тому – усиление экологических норм. Все дело в том, что в Евросоюзе среднее значение выбросов углекислого газа среди всех машин, которые продаются новыми, не должно превышать 95 г/км.

При превышении нормы производитель авто обязан платить штраф из расчета 95 евро за каждый лишний грамм выбросов СО2 для каждой проданной машины.

Бензиновый 1,7-литровый атмосферный силовой агрегат мощностью 83 лошадиные силы Lada 4X4 выделяет 216 г СО2 на километр. То есть, за каждый проданный автомобиль Renault придется заплатить Евросоюзу штраф в 11,4 тыс евро, при том что стоимость самой модели – 11,9 тыс евро.

Хотите купить новый автомобиль, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит 🚙