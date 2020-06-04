Названы самые популярные автомобили с пробегом в Украине

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После возобновления полноценной работы сервисных центров в Украине возобновились регистрации подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. В мае свыше 30,6 тыс. таких автомобилей получили украинские регистрационные номера.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с маем 2019 года регистрации импортируемого легкового секонд-хенда выросли на 28 процентов и превысили регистрации новых машин в 5,2 раза.
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Выбирая подержанную иномарку, украинцы чаще отдавали предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями. В прошлом месяце такие автомобили охватили 64% первичных регистраций импортированных авто с пробегом. В то же время доля дизельных авто составила 21%, автомобилей с ГБО – около 10%, и 5 процентов пришлось на электромобили и гибриды.
Самыми популярными моделями среди легковых авто в мае были:
Всего за пять месяцев с начала года украинскую прописку получили 110,2 тыс. ед. легковых авто, бывших в эксплуатации, против 29,8 тыс. ед. новых.
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