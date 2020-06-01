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В Украине уже работают до 89% отделений банков - НБУ

В Украине уже работают до 89% отделений банков - НБУ

В Украине возобновляет деятельность банковская инфраструктура, все больше отделений начинают работать в штатном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Банки вместе со всей страной постепенно возвращаются к привычной жизни: возобновляет деятельность банковская инфраструктура, все больше отделений банков начинают работать в штатном режиме, банкоматы, доступ к которым был ограничен, в частности в ТРЦ, снова готовы обслуживать клиентов. Если в начале мая доля открытых отделений банков составляла 75%, то сегодня этот показатель увеличился до 89%. К тому же 97% банкоматов работают бесперебойно на выдачу наличных”, – говорится в сообщении.

В крупнейших по размеру сети банках ситуация такова:

  • Ощадбанк возобновил в штатном режиме работу 93% отделений. Работает 98% банкоматов;
  • ПриватБанк – работает почти 74% отделений и 97% банкоматов;
  • Райффайзен Банк Аваль – 99,8% отделений и 98% банкоматов;
  • Укрсиббанк – 99% отделений и 99% банкоматов;
  • Укргазбанк – 100% отделений и 98% банкоматов;
  • Альфа-Банк Украина – 99% отделений и 99% банкоматов;
  • ПУМБ – почти 98% отделений и 98% банкоматов.

Справка Finance.ua:

  • Украинцы уверенно отдают предпочтение безналичным операциям с использованием платежных карт.
  • Сеть POS-терминалов сократилась из-за коронавирусного карантина.
  • С 2015 по 2019 год доля наличных денег относительно валового внутреннего продукта (ВВП) снизилась с 17,8% до 9,7% по состоянию на начало 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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