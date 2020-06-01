В Украине уже работают до 89% отделений банков - НБУ

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В Украине возобновляет деятельность банковская инфраструктура, все больше отделений начинают работать в штатном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“Банки вместе со всей страной постепенно возвращаются к привычной жизни: возобновляет деятельность банковская инфраструктура, все больше отделений банков начинают работать в штатном режиме, банкоматы, доступ к которым был ограничен, в частности в ТРЦ, снова готовы обслуживать клиентов. Если в начале мая доля открытых отделений банков составляла 75%, то сегодня этот показатель увеличился до 89%. К тому же 97% банкоматов работают бесперебойно на выдачу наличных”, – говорится в сообщении.
В крупнейших по размеру сети банках ситуация такова:
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