Samsung анонсировала новый OLED-дисплей для смартфонов

Компания Samsung Display анонсировала новый OLED-дисплей, специально разработанный для телефонов с поддержкой 5G. В эпоху сетей пятого поколения будут набирать популярности потоковые сервисы с контентом в разрешении 4K и 8K, облачные игры и информационно-развлекательные сети. Источник утверждает, что с новыми дисплеями вы сможете в полной мере насладиться новыми формами контента.

Будет ли новый дисплей выпущен под брендом Infinity, который компания использует для своих экранов в течение последних лет, пока неизвестно. Однако уже сейчас высказываются предположения, что первым смартфоном, в котором будет использоваться экран нового типа, станет Samsung Galaxy Note 20. Его анонс ожидается в августе этого года.

Оптимизированный для поколения 5G OLED-экран уже получил сертификацию Eye Care Display от SGS. Этот институт также обнаружил, что дисплей Samsung является чрезвычайно энергоэффективным. Кроме того, излучение синей части спектра света было заметно снижено, что позволяет дольше смотреть на экран, не испытывая симптомов усталости. Новый OLED-дисплей Samsung для 5G-телефонов излучает 6,5% синего света. Для сравнения, текущие дисплеи Samsung Infinity имеют уровень 7,5%.

Согласно тестам независимого агентства UL, потребляемая мощность нового экрана Samsung OLED уменьшилась на 15% по сравнению с текущими экранами Infinity.