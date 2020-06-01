Изменился порядок регистрации плательщиков НДС

В настоящее время приводится в соответствие с реалиями порядок регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщила юрист компании Golaw Виктория Бубличенко на вебинаре “Налоговая реформа 2020: основные изменения”.

Как было раньше: была предусмотрена личная подача заявления на регистрацию плательщиком НДС или в случае, если у такого плательщика есть договор об электронном документообороте с налоговой, можно было подать это заявление в электронном виде.

Сейчас норма о личной подаче исключена, а у тех плательщиков, у которых настроен е-документооборот с налоговой, остается возможность подавать это заявление по почте. Но срок на подачу такого заявления сокращен – 10 дней до соответствующего отчетного периода.

Изменен отчетный период для всех плательщиков налога на добавленную стоимость теперь будет установлен единый отчетный период – 1 календарный месяц.

“Ранее у предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения и находящихся в третьей группе (3%+НДС), была квартальная отчетность по НДС. Сейчас же они должны подавать свою отчетность за 1 месяц”, – заявила юрист.

Справка Finance.ua:

Изменения вступили в силу 23 мая согласно Закону №466-IX, ранее известному налогоплательщикам как законопроект №1210, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины ( НКУ ).