0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Изменился порядок регистрации плательщиков НДС

Изменился порядок регистрации плательщиков НДС

В настоящее время приводится в соответствие с реалиями порядок регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС).

Об этом сообщила юрист компании Golaw Виктория Бубличенко на вебинаре “Налоговая реформа 2020: основные изменения”.

Как было раньше: была предусмотрена личная подача заявления на регистрацию плательщиком НДС или в случае, если у такого плательщика есть договор об электронном документообороте с налоговой, можно было подать это заявление в электронном виде.

Сейчас норма о личной подаче исключена, а у тех плательщиков, у которых настроен е-документооборот с налоговой, остается возможность подавать это заявление по почте. Но срок на подачу такого заявления сокращен – 10 дней до соответствующего отчетного периода.

Изменен отчетный период для всех плательщиков налога на добавленную стоимость теперь будет установлен единый отчетный период – 1 календарный месяц.

“Ранее у предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения и находящихся в третьей группе (3%+НДС), была квартальная отчетность по НДС. Сейчас же они должны подавать свою отчетность за 1 месяц”, – заявила юрист.

Справка Finance.ua:

  • Изменения вступили в силу 23 мая согласно Закону №466-IX, ранее известному налогоплательщикам как законопроект №1210, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины (НКУ).
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.