Изменился порядок регистрации плательщиков НДС

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В настоящее время приводится в соответствие с реалиями порядок регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС).
Об этом сообщила юрист компании Golaw Виктория Бубличенко на вебинаре “Налоговая реформа 2020: основные изменения”.
Как было раньше: была предусмотрена личная подача заявления на регистрацию плательщиком НДС или в случае, если у такого плательщика есть договор об электронном документообороте с налоговой, можно было подать это заявление в электронном виде.
Сейчас норма о личной подаче исключена, а у тех плательщиков, у которых настроен е-документооборот с налоговой, остается возможность подавать это заявление по почте. Но срок на подачу такого заявления сокращен – 10 дней до соответствующего отчетного периода.
Изменен отчетный период для всех плательщиков налога на добавленную стоимость теперь будет установлен единый отчетный период – 1 календарный месяц.
“Ранее у предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения и находящихся в третьей группе (3%+НДС), была квартальная отчетность по НДС. Сейчас же они должны подавать свою отчетность за 1 месяц”, – заявила юрист.
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