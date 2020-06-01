В Украине меняются условия по взысканию налогового долга

В Украине введены определенные изменения по взысканию налогового долга.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС ​​в Кировоградской области.

“Законом Украины от 16 января 2020 года № 466-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» введены определенные изменения по взысканию налогового долга”, – говорится в сообщении.

Закон вступил в силу 23.05.2020.

Что изменилось:

с 60 до 30 календарных дней со дня вручения должнику налогового требования сокращен срок, в течение которого производятся взыскание средств и продажа имущества должника;

с 1 неуплаченного задекларированного должником денежного обязательства на сумму, превышающую 5 млн грн, до нескольких неуплаченных задекларированных денежных обязательств на такую ​​же сумму изменено условие, по которому взыскание средств за счет наличности, принадлежащей такому должнику, или средств из его счетов в банках производится без обращения в суд;

с 2 месяцев до 1 сонращается срок, в течение которого должник вправе самостоятельно произвести оценку заложенного имущества путем заключения договора с оценщиком;

увеличена с 1 млн до 10 млн сумма, заявленная к рассрочке, отсрочке налогового долга, по которым переносятся сроки уплаты.

Расширены основания освобождения имущества должника из налогового залога со дня получения:

контролирующим органом – подтверждения не только полного погашения суммы налогового долга, но и полного погашения рассроченных денежных обязательств и процентов за пользование рассрочкой;

налогоплательщиком – согласия контролирующего органа на отчуждение имущества, находящегося в налоговом залоге.

Справка Finance.ua:

Физическое лицо, не являющееся субъектом хозяйствования, может получить информацию о наличии налогового долга, воспользовавшись Электронным кабинетом, а также через официальный веб-портал ГНС .

Задолженность по уплате единого социального взноса не может быть причиной перевода ФЛП с упрощенной системы налогообложения на общую.

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