В Украине меняются условия по взысканию налогового долга

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В Украине введены определенные изменения по взысканию налогового долга.
Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Кировоградской области.
“Законом Украины от 16 января 2020 года № 466-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве» введены определенные изменения по взысканию налогового долга”, – говорится в сообщении.
Закон вступил в силу 23.05.2020.
Что изменилось:
Расширены основания освобождения имущества должника из налогового залога со дня получения:
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