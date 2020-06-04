Изменения в Налоговом кодексе: кто должен платить налог на прибыль

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23 мая вступили в силу положения Закона № 466-IX, ранее известного налогоплательщикам как законопроект №1210, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины (НКУ). Среди основных изменений – новшества в перечне плательщиков налога на прибыль.
Об этом сообщила юрист компании Golaw Виктория Бубличенко на вебинаре “Налоговая реформа 2020: основные изменения”.
Кто должен платить налог на прибыль:
Стоит также отметить, что с 23 мая 2020 года для налогоплательщиков, у которых годовой доход от любой деятельности, определенный по правилам бухгалтерского учета за последний годовой отчетный период не превышает 40 млн гривен, объект налогообложения может определяться без корректировки финрезультата до налогообложения на все разницы.
Согласно нововведениям, вносить изменения в график налоговых проверок могут:
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