Windrose перезапустит внутренние рейсы на 10 дней раньше, чем планировалось

Авиакомпания Windrose выполнит два дополнительных внутренних рейса, начиная с 5 июня.

Об этом сообщается на сайте авиакомапнии.

Авиакомпания выполнит два дополнительных авиарейса:

5 июня, Киев-Днепр 7W105, вылет в 19:00, прилет в 20:00;

8 июня, Днепр-Киев 7W102, вылет в 15:00, прилет в 16:00.

Ранее Windrose планировала возобновление внутренних перелетов, начиная с 15 июня. Однако Кабинет министров ослабляет карантинные ограничения. С 5 июня возобновляется авиационное сообщение, а с 15 июня – международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Справка Finance.ua:

В Украине собираются ввести авиационный сбор, перевозчики должны будут платить за каждого своего пассажира и коммерческий груз.