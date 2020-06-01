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Windrose перезапустит внутренние рейсы на 10 дней раньше, чем планировалось

Windrose перезапустит внутренние рейсы на 10 дней раньше, чем планировалось

Авиакомпания Windrose выполнит два дополнительных внутренних рейса, начиная с 5 июня.

Об этом сообщается на сайте авиакомапнии.

Авиакомпания выполнит два дополнительных авиарейса:

  • 5 июня, Киев-Днепр 7W105, вылет в 19:00, прилет в 20:00;
  • 8 июня, Днепр-Киев 7W102, вылет в 15:00, прилет в 16:00.

Ранее Windrose планировала возобновление внутренних перелетов, начиная с 15 июня. Однако Кабинет министров ослабляет карантинные ограничения. С 5 июня возобновляется авиационное сообщение, а с 15 июня – международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Справка Finance.ua:

  • В Украине собираются ввести авиационный сбор, перевозчики должны будут платить за каждого своего пассажира и коммерческий груз.
  • Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” заявила, что с 1 июня в целом меняет тарифный концепт.

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По материалам Finance.UA
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