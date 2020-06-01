Windrose перезапустит внутренние рейсы на 10 дней раньше, чем планировалось

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Авиакомпания Windrose выполнит два дополнительных внутренних рейса, начиная с 5 июня.
Об этом сообщается на сайте авиакомапнии.
Авиакомпания выполнит два дополнительных авиарейса:
Ранее Windrose планировала возобновление внутренних перелетов, начиная с 15 июня. Однако Кабинет министров ослабляет карантинные ограничения. С 5 июня возобновляется авиационное сообщение, а с 15 июня – международное авиасообщение с государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.
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