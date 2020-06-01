В Грузии разъяснили, как будут пускать туристов

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Иностранные туристы, которые планируют посетить Грузию с туристической целью, должны будут предоставить справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус. Только в исключительных случаях туристы смогут сдать тест на COVID-19 на территории страны.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает «Грузия Online».
«У туристов, которые будут въезжать в Грузию, должен быть актуален результат ПЦР-теста, иначе человека просто не впустят… Организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила», — заявил Гахария.
Кроме того, туристические группы будут размещаться только в «зеленых зонах». Они будут определены Министерством здравоохранения страны после специальной проверки на соблюдение всех протоколов безопасности, включающих скрининг, безопасную организацию питания, транспортировку гостей и тому подобное.
«Мы, конечно, создадим возможность пройти быстрые ПЦР-тесты и внутри страны, если у прибывшего не окажется такого теста и если такие случаи не будут массовыми. Но организованные туристические группы смогут въехать только при соблюдении этого правила», – подчеркнул Гахария.
Напомним, ранее Грузия объявила об открытии летнего туристического сезона 2020 года для иностранных туристов с 1 июля.
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