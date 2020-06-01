В Европе хотят запустить свою облачную платформу, чтобы снизить зависимость от американских и китайских

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Группа из 22 немецких и французских компаний намерена создать новое юридическое лицо для запуска платформы облачных вычислений Gaia-X.
При этом она будет зарегистрирована в соответствии с бельгийским законодательством в качестве некоммерческой организации.
Платформа облачных вычислений Gaia-X станет результатом стремления Европы разорвать свою зависимость от американских облачных платформ, таких как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform. Данные многих компаний и государственных структур размещаются на удаленных облачных серверах гигантов Кремниевой долины. Потому Германия и Франция подняли тему информационного суверенитета и безопасности. Собственную европейскую платформу планируется запустить в начале 2021 года
Европейские чиновники отмечают, что на мировом рынке публичных облачных вычислений в настоящее время доминируют Amazon Web Services (47,8%), за которыми следуют Microsoft Azure (15,5%), Alibaba (7,7%), Google (4%) и IBM (1,8 %). Ни один из этих игроков не является представителем Европы.
По задумке, Gaia-X будет использовать программное обеспечение и аналитические системы на основе искусственного интеллекта и предоставит платформу облачных вычислений, которая отвечает интересам безопасности Европейского Союза. В этой инициативе участвуют более 100 компаний и исследовательских учреждений из 17 стран. Среди них наиболее известными являются SAP, Deutsche Telekom, Siemens и Bosch из Германии и Atos из Франции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве хотят сносить "хрущевки" в трех районахВчера, 14:29 - 3507 17
Зеленский: контрабандисты еще два-три года будут "штормить" Украину6 ч. назад - 998 11
"Еврономера" под Кабмином требуют доступной растаможки (видео)3 ч. назад - 593 7
Объемы заказов с AliExpress во время карантина выросли на 74% - Укрпочта8 ч. назад - 346 6
Когда электронный паспорт «Дія» позволит пересекать границу: ответ Минцифры4 ч. назад - 1086 3
В Кабмине предлагают реструктуризацию долгов за ЖКУВчера, 20:04 - 1529
Завершен ремонт двух участков одной из самых проблемных автодорог (фото)Вчера, 19:40 - 1389
Вслед за UberEats: еще один сервис доставки еды уходит с украинского рынкаВчера, 16:13 - 1329 1
Кабмин упрощает регистрацию земучастков8 ч. назад - 1210
В "Приват24" произошел сбой4 ч. назад - 1197
В США запустили самый большой в мире коммерческий электросамолет (фото)5 ч. назад - 218 2
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)Вчера, 10:48 - 765
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавируса01.06.2020, 12:38 - 1052 5
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3300 3
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1288