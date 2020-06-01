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В Европе хотят запустить свою облачную платформу, чтобы снизить зависимость от американских и китайских

В Европе хотят запустить свою облачную платформу, чтобы снизить зависимость от американских и китайских

Группа из 22 немецких и французских компаний намерена создать новое юридическое лицо для запуска платформы облачных вычислений Gaia-X.

При этом она будет зарегистрирована в соответствии с бельгийским законодательством в качестве некоммерческой организации.

Платформа облачных вычислений Gaia-X станет результатом стремления Европы разорвать свою зависимость от американских облачных платформ, таких как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud Platform. Данные многих компаний и государственных структур размещаются на удаленных облачных серверах гигантов Кремниевой долины. Потому Германия и Франция подняли тему информационного суверенитета и безопасности. Собственную европейскую платформу планируется запустить в начале 2021 года

Европейские чиновники отмечают, что на мировом рынке публичных облачных вычислений в настоящее время доминируют Amazon Web Services (47,8%), за которыми следуют Microsoft Azure (15,5%), Alibaba (7,7%), Google (4%) и IBM (1,8 %). Ни один из этих игроков не является представителем Европы.

По задумке, Gaia-X будет использовать программное обеспечение и аналитические системы на основе искусственного интеллекта и предоставит платформу облачных вычислений, которая отвечает интересам безопасности Европейского Союза. В этой инициативе участвуют более 100 компаний и исследовательских учреждений из 17 стран. Среди них наиболее известными являются SAP, Deutsche Telekom, Siemens и Bosch из Германии и Atos из Франции.

По материалам ITC.ua
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