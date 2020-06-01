В НАПК рассказали о новых принципах проверки е-деклараций

В этом году команда Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ввела ряд сервисов, призванных упростить процесс подачи е-деклараций.

Об этом сообщил заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Иван Пресняков на онлайн-конференции «4 месяца работы обновленного НАПК: результаты и перспективы».

“1 июня закончилась кампания декларирования. По нашим подсчетам, 907 тысяч ежегодных деклараций было подано. Это на 94 тыс. больше, чем в прошлом году. Было много чего сделано, чтобы это произошло. Наши коллеги из подразделения финконтроля активно поработали с теми исполнительными органами власти, в отношении которых в прошлом году наблюдался большой процент неподач. Последние несколько месяцев перестраивали работу нашего контакт-центра, запустили сайт deklaruy.org.ua, провели большую работу с антикоррупционным штабом, для того чтобы актуализировать их чат-бот Тарас”, – прокомментировал Пресняков.



Инфографика НАПК

Кроме того, были приняты новые процедуры проведения проверок деклараций и новый порядок проверки. Так, сначала проходит порядок полной проверки, далее порядок отбора деклараций, после этого — порядок автоматизированного распределения обязанностей по проведению проверок.

Новые принципы проверки деклараций:

процесс полной проверки будет длиться 120 дней;

декларация может провериться еще раз в случае появления новой информации;

декларации должностных лиц будут проверяться самыми первыми.

Также, по его словам, летом НАПК планирует запустить электронный реестр отчетов политических партий.

По словам заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Стародубцева, сам функционал реестра деклараций не заработает идеально с приходом новых людей, но что существенно изменилось, так это отношение к этой новой команде.

Он также поделился ситуацией по кадровому набору в НАПК:

409 человек предусмотрено законом;

251 работник уже есть по состоянию на 3 июня;

15 должностей объявлены временной процедурой;

2000 заявок получено;

только 23 позиции могут быть объявлены из-за нормативных ограничений.



Инфографика НАПК