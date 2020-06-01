В НАПК рассказали о новых принципах проверки е-деклараций

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В этом году команда Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ввела ряд сервисов, призванных упростить процесс подачи е-деклараций.
Об этом сообщил заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Иван Пресняков на онлайн-конференции «4 месяца работы обновленного НАПК: результаты и перспективы».
“1 июня закончилась кампания декларирования. По нашим подсчетам, 907 тысяч ежегодных деклараций было подано. Это на 94 тыс. больше, чем в прошлом году. Было много чего сделано, чтобы это произошло. Наши коллеги из подразделения финконтроля активно поработали с теми исполнительными органами власти, в отношении которых в прошлом году наблюдался большой процент неподач. Последние несколько месяцев перестраивали работу нашего контакт-центра, запустили сайт deklaruy.org.ua, провели большую работу с антикоррупционным штабом, для того чтобы актуализировать их чат-бот Тарас”, – прокомментировал Пресняков.
Инфографика НАПК
Кроме того, были приняты новые процедуры проведения проверок деклараций и новый порядок проверки. Так, сначала проходит порядок полной проверки, далее порядок отбора деклараций, после этого — порядок автоматизированного распределения обязанностей по проведению проверок.
Новые принципы проверки деклараций:
Также, по его словам, летом НАПК планирует запустить электронный реестр отчетов политических партий.
По словам заместителя главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Стародубцева, сам функционал реестра деклараций не заработает идеально с приходом новых людей, но что существенно изменилось, так это отношение к этой новой команде.
Он также поделился ситуацией по кадровому набору в НАПК:
Инфографика НАПК
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