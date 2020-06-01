Рада забраковала программу деятельности Кабмина

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Новая Программа деятельности Кабинета министров Украины снова отправлена на доработку. Такое решение приняли депутаты Верховной Рады 245 голосами на заседании парламента 4 июня.
Этот документ описывает основные приоритеты деятельности правительства. В частности, это вопросы децентрализаци:
формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе;
оптимизация системы территориальной организации власти на местах;
совершенствование административно-территориального устройства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее уверял, что программа реалистична и предусматривает восстановление экономического роста.
Напомним, 29 апреля парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже отправлял программу Кабмина на доработку. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля.
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