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Рада забраковала программу деятельности Кабмина

Рада забраковала программу деятельности Кабмина

Новая Программа деятельности Кабинета министров Украины снова отправлена на доработку. Такое решение приняли депутаты Верховной Рады 245 голосами на заседании парламента 4 июня.

Этот документ описывает основные приоритеты деятельности правительства. В частности, это вопросы децентрализаци:

формирование эффективного местного самоуправления и органов государственной власти на новой территориальной основе;

оптимизация системы территориальной организации власти на местах;

совершенствование административно-территориального устройства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее уверял, что программа реалистична и предусматривает восстановление экономического роста.

Напомним, 29 апреля парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже отправлял программу Кабмина на доработку. Программу своей деятельности Кабмин утвердил на внеочередном заседании 2 апреля.

По материалам Сегодня
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