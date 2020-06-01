Тренды МФО после карантина: 6-й выпуск серии FinUpdate состоится уже завтра!

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Экономика страны понемногу выходит из карантина: “просыпаются” банки и микрофинансовые организации, восстанавливается кредитование, ведь населению нужны деньги. Если хотите в деталях узнать, как происходит регенерация рынка – смотрите новый 6-й выпуск FinUpdate, который состоится уже завтра в 11:30.
В этот раз организаторы проведут скрининг рынка МФО и вместе с экспертами обсудят новые тренды.
В программе онлайн-семинара множество интересных вопросов:
⚡ Возобновление спроса на потребительские кредиты – самая свежая динамика последних недель. Банки и микрофинансовые компании, кто быстрее восстанавливает былые объемы?
⚡ Платежная дисциплина и платежеспособность, как меняется качество обслуживания долгов?
⚡ СПЛИТ на пороге, к чему готовиться небанковским финансовым компаниям. Новые возможности и возможные сложности?
⚡ А что у соседей? Как выходят из кризиса рынки микрокредитования России, Румынии, Молдавии?
⚡ Обновленные офферы для вебмастеров: что, где, почем?
⚡ Особенности коммуникаций и маркетинга, как сохранить лояльность клиентов, чем удивлять?
⚡ Результаты первого этапа игры FinGalaxy и новые правила для второго этапа?
Среди спикеров:
🔹 Заместитель Председателя Правления ПВБКИ – Василий Глазунов
🔹 Региональный руководитель по маркетингу CreditPlus Россия – Федор Меженин
🔹 Директор по маркетингу CC Loan – Анна Моисеева
🔹 СЕО MyCredit – Дмитрий Стензя
🔹 Руководитель отдела лидогенерации Finline – Александр Бойко
Место встречи – OnLine. Спешите зарегистрироваться по ссылке: http://bit.do/fFQk9
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