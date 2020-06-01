Тренды МФО после карантина: 6-й выпуск серии FinUpdate состоится уже завтра!

Экономика страны понемногу выходит из карантина: “просыпаются” банки и микрофинансовые организации, восстанавливается кредитование, ведь населению нужны деньги. Если хотите в деталях узнать, как происходит регенерация рынка – смотрите новый 6-й выпуск FinUpdate, который состоится уже завтра в 11:30.

В этот раз организаторы проведут скрининг рынка МФО и вместе с экспертами обсудят новые тренды.

В программе онлайн-семинара множество интересных вопросов:

⚡ Возобновление спроса на потребительские кредиты – самая свежая динамика последних недель. Банки и микрофинансовые компании, кто быстрее восстанавливает былые объемы?

⚡ Платежная дисциплина и платежеспособность, как меняется качество обслуживания долгов?

⚡ СПЛИТ на пороге, к чему готовиться небанковским финансовым компаниям. Новые возможности и возможные сложности?

⚡ А что у соседей? Как выходят из кризиса рынки микрокредитования России, Румынии, Молдавии?

⚡ Обновленные офферы для вебмастеров: что, где, почем?

⚡ Особенности коммуникаций и маркетинга, как сохранить лояльность клиентов, чем удивлять?

⚡ Результаты первого этапа игры FinGalaxy и новые правила для второго этапа?

Среди спикеров:

🔹 Заместитель Председателя Правления ПВБКИ – Василий Глазунов

🔹 Региональный руководитель по маркетингу CreditPlus Россия – Федор Меженин

🔹 Директор по маркетингу CC Loan – Анна Моисеева

🔹 СЕО MyCredit – Дмитрий Стензя

🔹 Руководитель отдела лидогенерации Finline – Александр Бойко

Место встречи – OnLine. Спешите зарегистрироваться по ссылке: http://bit.do/fFQk9