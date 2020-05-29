Суд открыл производство по банкротству "Гадячсыра"

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Хозяйственный суд Полтавской области 2 июня открыл производство по делу о банкротстве ООО “Гадячсыр”.
В частности, по инициативе ЧП “Консалтинговая фирма “Прометей”.
Указано, что 18 сентября 2019 года Шевченковский райсуд Киева отказался удовлетворить заявление ООО “Гадячсыр” (связанное с группой “Альмира”) об отмене решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины от 17 января 2017 года по делу АС №367/2016, которым частично был удовлетворен иск Креди Агриколь Банка и взыскана задолженность с ООО “Гадячсыр” в сумме $12,9 млн и 229,9 млн грн.
1 апреля 2020 года Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Almira Holdings (Cyprus) Limited и оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций по делу №761/45270/17, которыми жалобщику было отказано в удовлетворении заявления об отмене решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины от 19 октября 2017 года, принятое по делу АС №26к/2017 по иску Креди Агриколь Банка к Almira Holdings (Cyprus) Limited о взыскании $12,1 млн и 187,3 млн грн задолженности.
Известно, что в сентябре 2019 года Укрэксимбанк открыл процедуру финансовой реструктуризации задолженности ООО “Техмолпром”, ООО “Агропродэкспорт”, ООО “РВД-Агро”, среди связанных лиц которых — в том числе ООО “Гадячсыр”, ООО “Альмира”, ООО “Лозовской молочный завод”, Almira Holdings (Cyprus) Limited.
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