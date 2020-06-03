Как деньги МВФ скажутся на курсе доллара в Украине

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В ближайшее время, как ожидается, в Украину поступит первый транш в рамках нового кредитного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).
Кроме того, что эти деньги уменьшат дефицит бюджета, они откроют для Украины возможность получить помощь от других международных партнеров. Такая ситуация косвенно скажется и на обменном курсе, считает президент инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак.
“То есть на протяжении ближайшего месяца золотовалютные резервы НБУ вырастут минимум на 3-4 млрд грн. И это будет фактором, который будет также играть на усиление гривны”, – констатирует Козак.
Однако, по мнению эксперта, это не приведет к слишком сильному укреплению гривны. По крайней мере доллар по 23 или 24 грн, как летом прошлого года, в ближайшее время мы вряд ли увидим.
“Если бы эти деньги проходили через межбанковский рынок, то есть попадали в бюджет через межбанк, тогда доллар мог бы очень быстро подешеветь до 23 грн. Но, поскольку это будут двусторонние договоренности, я не думаю, что будет прямое влияние этих денег на курс. Впрочем, может быть такое касательное, опосредованное влияние. Чем больше золотовалютные резервы, тем гривна крепче. И банки, и многие люди понимают, что долларов много и что они пришли к нам надолго – на 5, 7 лет, некоторые кредиты на 10 лет. Кроме того, платежный баланс Украины сейчас позитивный. То есть в Украину сейчас поступает больше долларов, чем выходит за ее пределы. Экспортеры работали, а импортировать мало кто хотел. Потому что промтоварные магазины были закрыты, импорта очень мало продавалось. Во втором квартале, по итогам июня, я думаю, показатели платежного баланса будут еще лучше. Потому что IT-сектор работает, агрокомпании экспортируют свою продукцию, железная руда тоже неплохую цену сейчас имеет на мировом рынке. Возможно, она сейчас меньше продается, но цена неплохая. Поэтому поступления валюты в страну будут хорошие, а выводиться валюта будет значительно меньше”, – объясняет Козак.
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