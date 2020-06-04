Где можно использовать цифровой загранпаспорт в "Дії"

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Более 14 млн украинцев имеют заграничный биометрический паспорт, тогда как около 4 млн владеют ID-картами. Поэтому, чтобы большинство украинцев могли пользоваться возможностями цифровых документов, Министерство цифровой трансформации оцифровало загранпаспорта.
Об этом сообщается на официальной странице “Дії” в Telegram.
“Согласно Закону, заграничный биометрический паспорт предоставляет украинцам такие же возможности, как и обычный внутренний или ID-карта”, – отмечают в ведомстве.
Е-паспорта в действии можно использовать:
Также в Минцифры отметили, что работают над тем, чтобы во всех магазинах, барах и ресторанах по цифровым документам пользователи сервиса могли удостоверить свой возраст.
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