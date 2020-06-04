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Где можно использовать цифровой загранпаспорт в "Дії"

Где можно использовать цифровой загранпаспорт в "Дії"

Более 14 млн украинцев имеют заграничный биометрический паспорт, тогда как около 4 млн владеют ID-картами. Поэтому, чтобы большинство украинцев могли пользоваться возможностями цифровых документов, Министерство цифровой трансформации оцифровало загранпаспорта.

Об этом сообщается на официальной странице “Дії” в Telegram.

“Согласно Закону, заграничный биометрический паспорт предоставляет украинцам такие же возможности, как и обычный внутренний или ID-карта”, – отмечают в ведомстве.

Е-паспорта в действии можно использовать:

  • для путешествий на поезде по Украине;
  • для входа в админздания;
  • при получении административных услуг;
  • для удостоверения Вашей личности, если вас остановила полиция;
  • во время медицинского обслуживания;
  • если нужно получить почтовые услуги или услуги связи.

Что такое приложение Дія и как им пользоваться 📱

Также в Минцифры отметили, что работают над тем, чтобы во всех магазинах, барах и ресторанах по цифровым документам пользователи сервиса могли удостоверить свой возраст.

Справка Finance.ua:

  • 22 апреля 2020 года Минцифры презентовало ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении “Дія”.
  • Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о том, что выезд за границу с 1 июня доступен по электронному паспорту в мобильном приложении «Дія».
  • В приложении “Дія” появился ридер QR-кодов. Новый функционал позволяет мгновенно подтвердить действительность документа.
  • В “Дії” также есть электронные версии студенческого, удостоверение водителя, техпаспорта и ОСАГО.

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По материалам Finance.UA
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