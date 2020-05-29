В Кабмине предлагают реструктуризацию долгов за ЖКУ

В Министерстве развития общин и территорий Украины предлагают реструктуризировать задолженность потребителей жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о задолженности, возникшей по состоянию на 1 мая этого года.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Минрегион подготовил законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании порядка погашения задолженности потребителей по оплате за жилищно-коммунальные услуги”.

Задолженность потребителей хотят реструктуризировать сроком на 60 месяцев равными частями.

За 4 месяца текущего года около 100% потребителей рассчитались за потребленные жилищно-коммунальные услуги, включая оплату за потребленный природный газ и электрическую энергию.

При этом уровень расчетов за услуги теплоснабжения, содержание домов и вывоз бытовых отходов составлял 94%, что больше аналогичного периода прошлого года (89,2%).

«По услугам теплоснабжения, водоснабжения, обращения с бытовыми отходами и содержанию домов уплата в текущем году превышает уплату прошлого года, и это существенное увеличение. Например, за отопление потребители в этом году рассчитались на уровне 97%. В период карантина потребители сократили задолженность за потребленные услуги более чем 1,100 млрд грн», – отметила замминистра Наталья Хоцяновская.

«Не платят за коммунальные услуги именно те семьи, которые не имеют права на государственную помощь, а значит, их доходы позволяют проводить своевременную оплату. И мы ведем речь не о устаревший жилой фонд, а о современных новых постройках, которому не более 5-7 лет», – отметила замминистра.

Справка Finance.ua:

Государственные исполнители на время карантина и в течение 30 дней после него не будут выселять принудительно людей за коммунальные долги и не будут взимать ипотечные задолженности.

Кабмин планирует компенсировать гражданам определенный процент коммунальных платежей, которые возрастут из-за того, что люди будут находиться дома на карантине.

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