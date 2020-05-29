Количество активных пользователей Zoom достигло 300 млн

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Популярность видеоконференцсвязи сильно возросла из-за пандемии коронавируса, который заставил миллионы людей работать и учиться из дома. Одним из самых популярных приложений стал Zoom.
Сегодня компания сообщила о своей прибыли за первый квартал 2020 года, а также добавила, что количество клиентов Zoom более чем с 10 работниками выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 354% – до 265 400. Выручка платформы выросла соответственно до 328,2 млн, увеличившись на 169% по сравнению с прошлым годом.
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Кроме того, к апреле количество ежедневных участников видеоконференций выросло до 300 млн. В декабря 2019 года этот показатель равнялся 10 миллионам. А к концу апреля количество минут видеовстреч значительно превысило 2 трлн. Речь идет как о платных пользователях, так и о тех, кто пользуется сервисом бесплатно.
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