0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

Количество активных пользователей Zoom достигло 300 млн

Количество активных пользователей Zoom достигло 300 млн

Популярность видеоконференцсвязи сильно возросла из-за пандемии коронавируса, который заставил миллионы людей работать и учиться из дома. Одним из самых популярных приложений стал Zoom.

Сегодня компания сообщила о своей прибыли за первый квартал 2020 года, а также добавила, что количество клиентов Zoom более чем с 10 работниками выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 354% – до 265 400. Выручка платформы выросла соответственно до 328,2 млн, увеличившись на 169% по сравнению с прошлым годом.

Читайте также: Zoom введет платное шифрование видеосвязи

Кроме того, к апреле количество ежедневных участников видеоконференций выросло до 300 млн. В декабря 2019 года этот показатель равнялся 10 миллионам. А к концу апреля количество минут видеовстреч значительно превысило 2 трлн. Речь идет как о платных пользователях, так и о тех, кто пользуется сервисом бесплатно.

По материалам ITsider.
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.