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HP представила новый игровой ноутбук OMEN 15 (фото)

HP представила новый игровой ноутбук OMEN 15 (фото)

Компания HP выпустила новую версию Omen 15, своего мощного игрового ноутбука начального уровня. Вы можете выбрать среди двух систем – AMD или Intel.

Первое заметное изменение – новый дизайн. Модели линейки Omen 15 стали тоньше и компактнее, но при этом немного тяжелее, что вероятно объясняется продвинутой системой охлаждения. А 15,6-дюймовый экран поддерживается новым 180-градусным шарниром.

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По словам компании, новый дизайн предназначен для преобразования Omen в многофункциональный ПК, ориентированный на пользователей, которым нужен ноутбук для работы, просмотра веб-страниц и игр.


Фото: itsider

Новинка поставляется с процессорами Intel Core 10-го поколения (вплоть до серии Core i7 H). А версии на базе AMD могут комплектоваться процессорами Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H. Во всех случаях объем оперативной памяти может достигать 32 Гб, а для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом до 1 Тбайт.

Стандартным дисплеем обновленных HP Omen 15 является IPS-панель с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. Опционально предлагается 300-Гц Full HD-панель, 120-Гц панель с разрешением UHD или OLED-панель с разрешением 4К и частотой 60 Гц. В некоторых конфигурациях будет реализована поддержка NVIDIA G-Sync.


Фото из открытых источников

HP обещает время автономной работы до 12,5 часов, хотя на такой показатель не стоит рассчитывать при игровой сессии.

Цены на HP Omen 15 2020 стартуют с отметки $1000.

По материалам ITsider.
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