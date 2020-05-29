HP представила новый игровой ноутбук OMEN 15 (фото)

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Компания HP выпустила новую версию Omen 15, своего мощного игрового ноутбука начального уровня. Вы можете выбрать среди двух систем – AMD или Intel.
Первое заметное изменение – новый дизайн. Модели линейки Omen 15 стали тоньше и компактнее, но при этом немного тяжелее, что вероятно объясняется продвинутой системой охлаждения. А 15,6-дюймовый экран поддерживается новым 180-градусным шарниром.
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По словам компании, новый дизайн предназначен для преобразования Omen в многофункциональный ПК, ориентированный на пользователей, которым нужен ноутбук для работы, просмотра веб-страниц и игр.
Фото: itsider
Новинка поставляется с процессорами Intel Core 10-го поколения (вплоть до серии Core i7 H). А версии на базе AMD могут комплектоваться процессорами Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H. Во всех случаях объем оперативной памяти может достигать 32 Гб, а для хранения данных предусмотрен SSD-накопитель объемом до 1 Тбайт.
Стандартным дисплеем обновленных HP Omen 15 является IPS-панель с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц. Опционально предлагается 300-Гц Full HD-панель, 120-Гц панель с разрешением UHD или OLED-панель с разрешением 4К и частотой 60 Гц. В некоторых конфигурациях будет реализована поддержка NVIDIA G-Sync.
Фото из открытых источников
HP обещает время автономной работы до 12,5 часов, хотя на такой показатель не стоит рассчитывать при игровой сессии.
Цены на HP Omen 15 2020 стартуют с отметки $1000.
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