Нацбанк оценил прибыльность украинских банков

Государственный ПриватБанк стал лидером среди самых прибыльных украинских банков по итогам января-апреля 2020 года, задекларировав 17,285 млрд грн чистой прибыли.

Об этом говорится в данных Национального банка Украины (НБУ).

Вторую позицию в списке наиболее прибыльных банков занял Ощадбанк (3,293 млрд грн), третью – Райффайзен Банк Аваль (1,364 млрд грн). На четвертой позиции по итогам января-апреля 2020 года находится ПУМБ (995,932 млн грн), на пятой – ОТП Банк (679,892 млн грн).

При этом наибольший убыток получил государственный Укрэксимбанк – 1,659 млрд грн.

Ранее НБУ обнародовало опрос, согласно которому в Украине растет доля финансовых учреждений, которые ожидают ухудшения финансового сектора в следующие полгода (в ноябре было 4%, сейчас – 71%). 60% респондентов, оценивая состояние финансового сектора, заявили об ухудшениях за последние полгода. Число участников опроса, считающих общий уровень риска высоким/очень высоким, увеличилось до 37% (в ноябре 2019 года их было 23%).

ПриватБанк планирует по итогам 2020 года получить 17,5 млрд грн чистой прибыли, что в 1,9 раза меньше, чем в 2019 году (32,6 млрд грн). Такие прогнозы фигурируют в годовой отчетности финучреждения.

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