Рада приняла за основу законопроект о повышении штрафов для пешеходов-нарушителей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2697 “О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения”.
Решение поддержали 277 народных депутатов.
“Целью принятия акта является повышение эффективности влияния на дисциплину пешеходов как участников дорожного движения, а также улучшение уровня безопасности на дорогах. При этом предлагается усилить административную ответственность для пешеходов, которые своими действиями нарушают правила дорожного движения, в том числе находясь в состоянии опьянения”, – говорится в пояснительной записке.
Размеры штрафов:
Ожидается, что принятие законопроекта позволит повысить эффективность влияния государства на дисциплину пешеходов как участников дорожного движения, уровень правовой культуры граждан, обеспечить их воспитание в духе точного и неуклонного соблюдения требований законодательства, а также улучшить уровень безопасности на дорогах путем уменьшения количества нарушений правил дорожного движения.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривенВчера, 19:22 - 2952 22
НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)6 ч. назад - 2366 11
Потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого счетчиков нет8 ч. назад - 7111 11
Зеленский объяснил, как решить проблему “кадрового голода” в Украине5 ч. назад - 1342 7
Украинцы переводят все меньше денег из Польши7 ч. назад - 1267 6
Потребители газа со счетчиками платят за тех, у кого счетчиков нет8 ч. назад - 7111 11
Когда работодатель вправе отстранить работника от работы - ответ ГострудаВчера, 19:00 - 4938
Некоторых пенсионеров освободили от уплаты ЕСВВчера, 17:00 - 3890 2
«Мыши» обворовали Госрезерв Украины на 800 млн гривенВчера, 19:22 - 2952 22
НБУ запускает в обращение новую монету номиналом 10 грн (фото, видео)6 ч. назад - 2366 11
В Германии продают уникальный грузовик с "парящей" кабиной (фото)5 ч. назад - 240
Украина не будет разрабатывать вакцину от коронавирусаПозавчера, 12:38 - 854 4
В Виннице выпустили на линию два троллейбуса собственного производства VinLine (фото)29.05.2020, 14:10 - 3017 3
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна27.05.2020, 12:10 - 1154
Впервые в Европе произведена успешная пересадка легкого26.05.2020, 17:34 - 1024 1