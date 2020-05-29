0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 194 0

Рада приняла за основу законопроект о повышении штрафов для пешеходов-нарушителей

Рада приняла за основу законопроект о повышении штрафов для пешеходов-нарушителей

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2697 “О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения”.

Решение поддержали 277 народных депутатов.

“Целью принятия акта является повышение эффективности влияния на дисциплину пешеходов как участников дорожного движения, а также улучшение уровня безопасности на дорогах. При этом предлагается усилить административную ответственность для пешеходов, которые своими действиями нарушают правила дорожного движения, в том числе находясь в состоянии опьянения”, – говорится в пояснительной записке.

Размеры штрафов:

  • неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами будет караться штрафом в 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 гривен, сейчас – 51 грн);
  • те же нарушения, совершенные в состоянии опьянения, предлагают наказывать в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн, сейчас – 136 грн);
  • если эти нарушения повлекли аварию, штраф будет 40 необлагаемых минимумов – 680 гривен – или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов. Сейчас это составляет 170 грн или общественные работы.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит повысить эффективность влияния государства на дисциплину пешеходов как участников дорожного движения, уровень правовой культуры граждан, обеспечить их воспитание в духе точного и неуклонного соблюдения требований законодательства, а также улучшить уровень безопасности на дорогах путем уменьшения количества нарушений правил дорожного движения.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.