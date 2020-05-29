Рада приняла за основу законопроект о повышении штрафов для пешеходов-нарушителей

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2697 “О внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения”.

Решение поддержали 277 народных депутатов.

“Целью принятия акта является повышение эффективности влияния на дисциплину пешеходов как участников дорожного движения, а также улучшение уровня безопасности на дорогах. При этом предлагается усилить административную ответственность для пешеходов, которые своими действиями нарушают правила дорожного движения, в том числе находясь в состоянии опьянения”, – говорится в пояснительной записке.

Размеры штрафов:

неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами будет караться штрафом в 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (255 гривен, сейчас – 51 грн);

те же нарушения, совершенные в состоянии опьянения, предлагают наказывать в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (510 грн, сейчас – 136 грн);

если эти нарушения повлекли аварию, штраф будет 40 необлагаемых минимумов – 680 гривен – или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов. Сейчас это составляет 170 грн или общественные работы.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит повысить эффективность влияния государства на дисциплину пешеходов как участников дорожного движения, уровень правовой культуры граждан, обеспечить их воспитание в духе точного и неуклонного соблюдения требований законодательства, а также улучшить уровень безопасности на дорогах путем уменьшения количества нарушений правил дорожного движения.

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