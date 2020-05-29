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Hyundai показал обновленный Santa Fe (фото)

Hyundai показал обновленный Santa Fe (фото)

Кроссовер получил новый дизайн и перешел на обновленную платформу, как у Sonata. Santa Fe обзавелся сразу двумя гибридными модификациями.

Компания Hyundai показала рестайлинговый кроссовер Santa Fe. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В модели изменился дизайн передней части авто. Машина получила двухуровневую переднюю оптику, Т-образные дневные ходовые огни и соединенные красной полосой задние фонари.

Santa Fe украсила новая радиаторная решетка, визуально объединенная с фарами. Для нового Santa Fe впервые стали доступны 20-дюймовые диски.


Santa Fe

В салоне кроссовера вместо аналоговой приборной панели появилась цифровая с диагональю 12,3 дюйма. Также новинка получила 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы.

По материалам Корреспондент.net
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